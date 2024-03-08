ظهور مفاجئ لرونالدو ومورينيو وتوتي في نهائي كأس مصر (فيديو)

ويواجه الأهلي منافسه الزمالك، اليوم الجمعة، في المباراة النهائية لكأس مصر 2022/2023، في المملكة العربية السعودية.

وقبيل المباراة، ظهر مورينيو ورونالدو وتوتي في ساحة ملعب "الأول بارك"، الذي يستضيف مباراة الأهلي والزمالك، وهو يحمل كأس مصر، وعلى يمينه توتي يرتدي قميص الزمالك، وعلى يساره يسير رونالدو بتيشيرت الأهلي.