ظهور مفاجئ لرونالدو ومورينيو وتوتي في نهائي كأس مصر (فيديو)
ظهر البرتغالي جوزيه مورينيو، رفقة الأسطورة البرازيلي رونالدو، والنجم الإيطالي فرانشيسكو توتي، في ملعب الأول بارك الذي يستضيف نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك.
ويواجه الأهلي منافسه الزمالك، اليوم الجمعة، في المباراة النهائية لكأس مصر 2022/2023، في المملكة العربية السعودية.
وقبيل المباراة، ظهر مورينيو ورونالدو وتوتي في ساحة ملعب "الأول بارك"، الذي يستضيف مباراة الأهلي والزمالك، وهو يحمل كأس مصر، وعلى يمينه توتي يرتدي قميص الزمالك، وعلى يساره يسير رونالدو بتيشيرت الأهلي.
ويقام النهائي للمرة الأولى خارج مصر، إذ يستضيف ملعب الأول بارك في المملكة العربية السعودية المباراة النهائية.
ويصوّر اللقاء بالتقنية السينمائية، على أن يتولى الإسباني أوسكار لاجو إخراج المباراة. ويدير الحكم البرازيلي أندرسون دارونكو قمة نهائي الكأس.