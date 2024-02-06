تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا لمنتخب مصر

أعلن حازم إمام، المشرف العام على منتخب مصر، تولي حسام وإبراهيم حسن مهمة تدريب "الفراعنة" في الفترة المقبلة بشكل رسمي، خلفا للبرتغالي روي فيتوريا، والذي تم توجيه الشكر له بعد وداع "الفراعنة" بطولة أمم أفريقيا 2023، من دور الـ16.

وخرج منتخب مصر من دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليًّا في كوت ديفوار، أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح 7-8، بعد انتهاء وقتي المباراة الأصلي والإضافي بنتيجة 1-1.

وقال حازم في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، اليوم الثلاثاء، إنه تم الاستقرار على تعيين حسام حسن بشكل رسمي كمدير فني للمنتخب خلفا لفيتوريا".

وتابع: "هناك جلسة تعقد حاليا لتشكيل الجهاز المعاون له".