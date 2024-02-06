تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا لمنتخب مصر
أعلن حازم إمام، المشرف العام على منتخب مصر، تولي حسام وإبراهيم حسن مهمة تدريب "الفراعنة" في الفترة المقبلة بشكل رسمي، خلفا للبرتغالي روي فيتوريا، والذي تم توجيه الشكر له بعد وداع "الفراعنة" بطولة أمم أفريقيا 2023، من دور الـ16.
وخرج منتخب مصر من دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليًّا في كوت ديفوار، أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح 7-8، بعد انتهاء وقتي المباراة الأصلي والإضافي بنتيجة 1-1.
وقال حازم في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، اليوم الثلاثاء، إنه تم الاستقرار على تعيين حسام حسن بشكل رسمي كمدير فني للمنتخب خلفا لفيتوريا".
وتابع: "هناك جلسة تعقد حاليا لتشكيل الجهاز المعاون له".
وحسام حسن كمدرب، تولى تدريب عدة أندية هي: المصري البورسعيدي، والمصرية للاتصالات، والزمالك، والإسماعيلي، ومصر للمقاصة، ومنتخب الأردن، والاتحاد السكندري، وبيراميدز، وسموحة، ومودرن فيوتشر.
ولم ينجح حسام حسن في تحقيق أي بطولة طوال مسيرته كمدرب، لكنه خاض 421 مباراة طوال مسيرته كمدرب مع مختلف الأندية ، فاز في 176 مباراة، وتعادل في 141، فيما خسر في 104 مباريات.