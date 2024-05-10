7 مواهب قادرة على إنعاش منتخب المغرب

أيوب بوعدي

يعد النجم صاحب الـ 16 عامًا من أبرز مواهب الدوري الفرنسي في الوقت الحالي واستطاع في عمره هذه أن يظهر في ست مباريات مع الفريق الأول لليل في الدوري الفرنسي ومثلها في دوري المؤتمر.

بوعدي لم يمثل أي منتخب أول حتى الآن، لكنه يلعب لمنتخبات الشباب الخاصة بفرنسا بشكل منتظم.

اللاعب يبدع في مركز وسط المدافع، كما يستطيع الإجادة في قلب الدفاع وله خصائص بدنية مذهلة ستطور بكل تأكيد مع الوصول إلى عمر 19 أو 20 سنة.

بوعدي يستطيع تمثيل المغرب وتقديم مستويات رائعة مع أسود أطلس، لكن ذلك قرار لم يتخذه بعد.