مهاجم منتخب المغرب يحطم رقمًا قياسيًا جديدًا في الملاعب الأوروبية

حقق المهاجم الدولي المغربي أيوب الكعبي إنجازًا غير مسبوق بعدما تألق بشكل لافت في المباراة التي فاز فيها فريقه أولمبياكوس اليوناني، مساء الخميس، على مضيفه أستون فيلا بنتيجة ( 4-2 ) لحساب ذهاب نصف نهائي مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي.

وساهم ايوب الكعبي في انتصار فريقه بتسجيله لثلاثة أهداف (هاتريك) بقدمه اليسرى في الدقائق 16 و 29 ثم 56 من ركلة جزاء، ليصبح تاسع لاعب عربي وثاني مغربي بعد مواطنه منير الحدادي ( نوفمبر 2019 )، يسجل "هاتريك" في مباراة لحساب الكؤوس الأوروبية للأندية، ليرفع رصيده إلى 13 هدفًا، خلال الموسم الحالي، في المسابقات الأروروبية للأندية، من بينها 8 في دوري المؤتمر، و 5 في الدوري الأوروبي.

وبفضل الثلاثية التي سجلها في شباك أستون فيلا، حطم أيوب الكعبي رقمًا أفريقيًا في عدد الأهداف في موسم واحد، والذي كان يمتلكه الغابوني بيير إيمريك أوباميونغ الذي لم يحتفظ بذلك الرقم سوى أسبوعين، حيث حققه في 14 أبريل الماضي.