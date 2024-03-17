مبابي يتوصل لحل مع ريال مدريد بشأن أزمة حقوق الصورة

كشف الصحفي الإسباني رامون ألفاريز عن أحدث التطورات بشأن توقيع كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، عقده مع ريال مدريد.

وكان مبابي استقر على أنه لن يجدد عقده مع باريس سان جيرمان، وأن الموسم الحالي هو الأخير له مع النادي الباريسي، كما إن اسمه يرتبط بالانتقال إلى ريال مدريد.

ووفقًا لتقارير عدة فإن الأزمة العالقة بين مبابي وريال مدريد كانت بشأن بند حقوق الصورة في عقده الجديد.

ووفقًا لِما ذكره ألفاريز، عبر حسابه على منصة "إكس"، فإن "العقد الموقع بين ريال مدريد ومبابي ينص على أن يحتفظ النجم الفرنسي بـ90% من حقوق الصور في العقود الجديدة".