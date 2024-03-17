مبابي يتوصل لحل مع ريال مدريد بشأن أزمة حقوق الصورة
كشف الصحفي الإسباني رامون ألفاريز عن أحدث التطورات بشأن توقيع كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، عقده مع ريال مدريد.
وكان مبابي استقر على أنه لن يجدد عقده مع باريس سان جيرمان، وأن الموسم الحالي هو الأخير له مع النادي الباريسي، كما إن اسمه يرتبط بالانتقال إلى ريال مدريد.
ووفقًا لتقارير عدة فإن الأزمة العالقة بين مبابي وريال مدريد كانت بشأن بند حقوق الصورة في عقده الجديد.
ووفقًا لِما ذكره ألفاريز، عبر حسابه على منصة "إكس"، فإن "العقد الموقع بين ريال مدريد ومبابي ينص على أن يحتفظ النجم الفرنسي بـ90% من حقوق الصور في العقود الجديدة".
وأضاف: "يوجد بالفعل لاعبون آخرون في مدريد يتمتعون بأكثر من 50% من الحقوق، وهي ليست حالة فريدة من نوعها".
تتضمن حقوق الصور بشكل عام كل شيء يخص لاعب كرة القدم، وتشمل كل الحقوق التجارية والإعلانية التي تُستخدم فيها أسماء اللاعبين وألقابهم وصورهم.
كذلك تتضمن حقوق الصور الشعارات الشخصية والعلامات التجارية التي يصنعها اللاعبون لأنفسهم، مثل "CR7" الخاص بالبرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، أو "KM" الخاص بمبابي نفسه.
وفي الوقت الحالي توجد بضع صيغ للاتفاقات على حقوق الصور بين اللاعبين والأندية، فيمكن للنادي أن يحصل على نسبة من حقوق صور اللاعب (أو كلها)؛ ما يعني أحقيته في استخدام صورته فقط، أو نسبة من كل الحقوق المذكورة.
وتتبع عدة أندية سياسة صارمة في التعامل مع حقوق الصور، فمثلا ريال مدريد لا يترك للاعبيه أكثر من 50% من حقوق صورهم إلا في حالات نادرة.
وترى الأندية أن حقوق الصور هي عامل جذب مهم لاتفاقات الرعاية والإعلانات، كما إن النادي يملك جزءًا من الفضل في تألق لاعبه، وهو الأمر الذي يجعله نجمًا إعلانيًّا فيما بعد.
وكان لويس إنريكي، مدرب سان جيرمان، صرح في أكثر من مؤتمر صحفي بأن الفريق الباريسي عليه الاعتياد على اللعب دون كيليان مبابي، في إشارة واضحة لرحيل اللاعب بنهاية تعاقده في الـ30 من يونيو المقبل.