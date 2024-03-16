رد كوميدي من مبابي على مشجع طالبه بالانضمام إلى آرسنال (فيديو)
رد كيليان مبابي، نجم فريق باريس سان جيرمان، على مشجع شاب طالبه بالانضمام إلى الفريق الذي يشجعه وهو آرسنال الإنجليزي.
ووفقا للمقطع المصور الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل"، اليوم السبت، فقد دار حوار بين مبابي وأحد المشجعين يدعوه للانتقال إلى صفوف آرسنال، قائلا: "تعال إلى آرسنال، سنعتني بك".
وابتسم كيليان لطلب المشجع، قبل أن يرد بحسم: "مستحيل"، مبررا رفضه ضاحكا: "الطقس هناك بارد للغاية".
وأشعل مبابي الجدل المثار حوله منذ إبداء رغبته بالرحيل عن صفوف ناديه بنهاية الموسم الجاري.
وترجح جميع المؤشرات انتقال مبابي إلى صفوف ريال مدريد الإسباني في صفقة انتقال حر.
ووفقا للتقارير، فإن مبابي سيحصل على رسوم توقيع تزيد عن 100 مليون يورو، بالإضافة إلى حصة 80% من حقوق الصور في أي صفقات تجارية جديدة يوقعها ريال مدريد بعد أن ينضم، وهو ما يزيد بـ 30% عن النسبة التي يضعها ريال مدريد لكل لاعب فيما يخص الإعلانات.
ويلعب مبابي ضمن صفوف باريس سان جيرمان منذ صيف 2017، عندما انتقل من موناكو.