رد كوميدي من مبابي على مشجع طالبه بالانضمام إلى آرسنال (فيديو)

رد كيليان مبابي، نجم فريق باريس سان جيرمان، على مشجع شاب طالبه بالانضمام إلى الفريق الذي يشجعه وهو آرسنال الإنجليزي.

ووفقا للمقطع المصور الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل"، اليوم السبت، فقد دار حوار بين مبابي وأحد المشجعين يدعوه للانتقال إلى صفوف آرسنال، قائلا: "تعال إلى آرسنال، سنعتني بك".

وابتسم كيليان لطلب المشجع، قبل أن يرد بحسم: "مستحيل"، مبررا رفضه ضاحكا: "الطقس هناك بارد للغاية".