والد مبابي يكشف موقف ابنه من المشاركة في الألعاب الأولمبية 2024

وصف والد النجم الفرنسي كيليان مبابي مشاركة ابنه المحتملة مع منتخب فرنسا الأولمبي في الألعاب الأولمبية باريس 2024 الصيف المقبل بأنها "أمر ثانوي لا يشكل الهاجس الأكبر لهداف باريس سان جيرمان في الوقت الحالي"، وفق قوله.

وكشف ويلفريد مبابي، والد هداف منتخب فرنسا، أن "كيليان مبابي لم يقرر بعد ماذا سيفعل في يوليو وأغسطس المقبلين، هل سيكون مع منتخب فرنسا الأولمبي الذي يستضيف مسابقة كرة القدم للألعاب الأولمبية، أم أنه سيلتحق بتدريبات فريقه الجديد؟، ولكن على أية حال، فاستضافة فرنسا للأولمبياد هي الحدث المهم والأعظم في صائفة 2024، وليس مشاركة كيليان مبابي مع منتخب كرة القدم أو فيكتور ويمبانياما مع منتخب كرة السلة (نجم منتخب فرنسا ونادي سان أنطونيو الأمريكي لكرة السلة وأطول لاعب في دوري NBA بقامة تصل 2 متر و24 سنتيمترا) لأن العالم سيراقب نجاح فرنسا في احتضان الألعاب بشكل مبهر وليس في مشاركة ابني من عدمها".

وبينما أعلن ريال مدريد الإسباني، رفضه القطعي لمشاركة أي من لاعبيه الدوليين في ألعاب باريس 2024، بمن فيهم الوافد المنتظر قدومه من باريس سان جيرمان في يونيو المقبل، قال ويلفريد مبابي، في تصريحات لإذاعة "موفا" (MOUV) الفرنسية: "لا أعرف ما الذي سيحدث حقا بخصوص مشاركته، حتى الآن لن أستطيع أن أؤكد حضوره أم أنفي ذلك لأننا لسنا صانعي القرار الوحيدين، ولكن مهما حدث، إذا شارك كيليان فسيكون أمرا جيدا جدا لأن الألعاب الأولمبية ستكون هنا في باريس".