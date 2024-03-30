بعد ريال مدريد.. أندية الدوري الفرنسي تصعق تيري هنري بهذا القرار

تحول انضمام لاعبي الدوري الفرنسي الممتاز إلى منتخب فرنسا لأقل من 23 عامًا الذي يستعد للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 إلى إشكال حقيقي بين أندية الدوري وتيري هنري مدرب المنتخب الفرنسي والنجم السابق لآرسنال الإنجليزي.

وقبل أشهر قليلة على انطلاق مسابقة كرة القدم في أولمبياد باريس 2024، المقررة بين 14 يوليو و10 أغسطس المقبلين، انضمت الأندية الفرنسية إلى فريق ريال مدريد الذي أعلن عدم تسريح أي لاعب دولي لمنتخب بلاده خلال فترة الأولمبياد بمن فيهم المهاجم المرتقب التحاقه بملعب سان تياغو بيرنابيو كيليان مبابي.

وقال تقرير نشرته صحيفة "أواست فرنس" إن تيري هنري مدرب فرنسا لأقل من 23 عامًا، سيُضطر إلى تغيير قائمته في كثير من المنسبات قبل الإعلان عن اللاعبين الذين سيمثلون فرنسا في الألعاب الأولمبية، وذلك بعدما رفضت جل النوادي تسريح لاعبيها، تمسكت بأن تخوض التحضيرات الصيفية مكتملة الصفوف قبل انطلاق موسم 2024 ـ 2025.

وكان فلوريان موريس المدير الرياضي لنادي رين، ثامن الدوري الممتاز، صرح، الأسبوع الماضي، أن النادي لن يحرر جميع لاعبيه الدوليين في أولمبياد 2024، مما أثار ردود فعل عديدة من أندية أخرى أكدت أنها ستتخذ نفس الخطوة خاصة أن مسابقة كرة القدم في الأولمبياد تتزامن مع الأسبوعين الاخيرين للتحضيرات الصيفية قبل انطلاق الموسم الجديد في الدوري الفرنسي.

ووجه تيري هنري الدعوة لثلاثة لاعبين من رين، وهم: أدريان تروفير، وديزيري دوي، وأرنولد كاليموندو، لكن إدارة النادي ردت بأنها لن تسمح لهؤلاء بالانضمام للمنتخب الأولمبي، خلال شهري يوليو وأغسطس المقبلين.

وواجه منتخب فرنسا الذي يترأس المجموعة الأولى لنهائيات كرة القدم في الألعاب الأولمبية مع الولايات المتحدة ونيوزيلندا ومنتخب متأهل من الملحق، إشكالاً حقيقيًا بعدما أعلن ريال مدريد الإسباني رفضه تسريح لاعبيه الدوليين خلال الألعاب، وهم الثلاثي: تشواميني، وإدوارد كامافينغا، وفيرلاند ميندي، فضلاً عن النجم كيليان مبابي الذي سيحط رحاله في الفريق الملكي بدءًا من يونيو المقبل.

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