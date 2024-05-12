"لجنة الانضباط" تصدم الأهلي المصري

ووفقا لما ذكرته قناة "النهار" المصرية، فإن اتحاد الكرة المصري لم تصله أي خطابات من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، للرد على أزمة حسين الشحات ومحمد الشيبي، بشأن لجوء الأخير للقضاء المدني.

وأوضح التقرير، أن "لجنة الانضباط لم تصدر حتى الآن أي قرارات، ولكنها ترى بأن من حق الشيبي اللجوء للقضاء المدني في ظل خطأ حسين الشحات، ولكن هناك محاولات في الوقت الحالي، للتصالح بين الطرفين".

وكان اتحاد الكرة قرر إحالة الشيبي إلى لجنة الانضباط، بعد مخالفة لائحة النظام الأساسي للاتحاد باللجوء إلى المحاكم المدنية في شأن رياضي.

فيما حجزت المحكمة محاكمة حسين الشحات، في اتهامه بالتعدي بالضرب والسب والقذف على الشيبي، لجلسة 30 مايو الجاري، للحكم.