لقطة مثيرة بين رئيس الهلال ونيمار خلال احتفالات التتويج (فيديو)

خطف البرازيلي نيمار داسيلفا، نجم الهلال السعودي، الأنظار خلال احتفالات تتويج "الزعيم" بلقب دوري روشن للمحترفين، مساء الجمعة، بلقطة مثيرة مع فهد بن نافل، رئيس النادي.

وكان نجوم الهلال قد رفعوا لقب المسابقة على منصة التتويج واحتفلوا به تحت أنظار جماهيرهم، الذين حملوا "تيفو" في المدرجات، كُتب عليه رقم 19، وهو عدد مرات تحقيق فريقهم للقب.