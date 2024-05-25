لقطة مثيرة بين رئيس الهلال ونيمار خلال احتفالات التتويج (فيديو)
خطف البرازيلي نيمار داسيلفا، نجم الهلال السعودي، الأنظار خلال احتفالات تتويج "الزعيم" بلقب دوري روشن للمحترفين، مساء الجمعة، بلقطة مثيرة مع فهد بن نافل، رئيس النادي.
وكان نجوم الهلال قد رفعوا لقب المسابقة على منصة التتويج واحتفلوا به تحت أنظار جماهيرهم، الذين حملوا "تيفو" في المدرجات، كُتب عليه رقم 19، وهو عدد مرات تحقيق فريقهم للقب.
وخلال الحفل، تمّ تكريم نادي الهلال من موسوعة جينيس والاتحـاد الدولي لتاريـخ وإحصاءات كرة القـدم، بمناسبة تحقيق الفريق لأعلى سلسلة انتصارات متتالية على مر تاريخ اللعبة؛ إذ كان حقق 34 انتصاراً على التوالي وبمختلف البطولات.
وأظهر مقطع فيديو متداول على منصة "إكس" نيمار، كما لو كان يريد مغادرة منصة التتويج خلال الاحتفالات، وأثناء ابتعاده، وجد أمامه رئيس نادي الهلال.
وقام بن نافل بتوجيه إشارة للنجم البرازيلي، بضرورة البقاء على المنصة، ومواصلة الاحتفال مع باقي زملائه في الهلال.
وتعامل نيمار مع طلب فهد بن نافل، بكل احترام؛ إذ عاد إلى الاحتفالات بالفعل مع باقي زملائه، بشكل رائع.
ومازح جيسوس، مدرب الهلال، لاعبه نيمار خلال تواجدهما على منصة التتويج، إذ ضرب المدرب البرتغالي النجم البرازيلي من الخلف ثم ركض مسرعاً؛ ما أثار ضحك نيمار.
وعاد نيمار إلى السعودية لمواصلة التأهيل، بعدما أجرى الجراحة في أكتوبر الماضي بالبرازيل.
وتعرض نيمار للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، خلال مباراة البرازيل وأوروغواي بتصفيات كأس العالم 2026.
وانضم نيمار إلى الهلال، قادما من باريس سان جيرمان، الصيف الماضي.
وشارك نيمار مع الهلال في خمس مباريات، سجل خلالها هدفا وحيدا، وصنع مثله، وتوج مع الفريق بلقبي الدوري السعودي، وكأس السوبر بالموسم الحالي.