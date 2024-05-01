النصر يقصي شباب الأهلي ويبلغ نهائي كأس رئيس الإمارات

ضرب النصر موعدا مع الوصل في نهائي كأس رئيس الإمارات لكرة القدم، بعدما قلب تأخره 2-1 إلى فوز 4-3 على ضيفه شباب الأهلي، بعد شوطين إضافيين في قبل النهائي، اليوم الأربعاء.

وأكمل شباب الأهلي المباراة بعشرة لاعبين، بعد طرد الصربي لوكا ميليفويفيتش إثر حصوله على بطاقة صفراء في كل شوط.

وكان شباب الأهلي قريبا من التأهل إلى النهائي مع تقدمه 2-1 حتى الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، قبل أن ينجح النصر في تسجيل هدف التعادل ويحتكم الفريقان لشوطين إضافيين.

وافتتح عادل تاعرابت قائد النصر أهداف المباراة في الدقيقة 12، بعدما أطلق المغربي تسديدة قوية من مسافة بعيدة بقدمه اليسرى سكنت الزاوية العلوية لمرمى حسن حمزة حارس شباب الأهلي.

لكن الفريق الزائر رد بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 21 عن طريق يحيى الغساني، الذي استلم الكرة من مسافة بعيدة، قبل أن يتوغل داخل المنطقة ويسدد كرة منخفضة في الشباك، بعد دقيقتين فقط من إهدار فرصة سانحة للتسجيل.