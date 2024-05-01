النصر يقصي شباب الأهلي ويبلغ نهائي كأس رئيس الإمارات
ضرب النصر موعدا مع الوصل في نهائي كأس رئيس الإمارات لكرة القدم، بعدما قلب تأخره 2-1 إلى فوز 4-3 على ضيفه شباب الأهلي، بعد شوطين إضافيين في قبل النهائي، اليوم الأربعاء.
وأكمل شباب الأهلي المباراة بعشرة لاعبين، بعد طرد الصربي لوكا ميليفويفيتش إثر حصوله على بطاقة صفراء في كل شوط.
وكان شباب الأهلي قريبا من التأهل إلى النهائي مع تقدمه 2-1 حتى الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، قبل أن ينجح النصر في تسجيل هدف التعادل ويحتكم الفريقان لشوطين إضافيين.
وافتتح عادل تاعرابت قائد النصر أهداف المباراة في الدقيقة 12، بعدما أطلق المغربي تسديدة قوية من مسافة بعيدة بقدمه اليسرى سكنت الزاوية العلوية لمرمى حسن حمزة حارس شباب الأهلي.
لكن الفريق الزائر رد بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 21 عن طريق يحيى الغساني، الذي استلم الكرة من مسافة بعيدة، قبل أن يتوغل داخل المنطقة ويسدد كرة منخفضة في الشباك، بعد دقيقتين فقط من إهدار فرصة سانحة للتسجيل.
وسجل ميليفويفيتش هدف التقدم لشباب الأهلي في الدقيقة 43 بعد تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، قبل أربع دقائق من حصوله على البطاقة الصفراء الأولى بسبب تدخل قوي على أحد لاعبي النصر.
وتلقى لاعب الوسط الصربي البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 85 بعد ضرب مانولو جابياديني على حدود منطقة الجزاء، وسط مطالبات من لاعبي النصر بالحصول على ركلة جزاء.
وسجل سمير ممسيفيتش هدف التعادل للنصر بتسديدة من مسافة قريبة في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، ليمنح فريقه فرصة مثالية لتعديل الأوضاع.
كما سجل خالد جلال هدف التقدم للنصر في الدقيقة 110 بتسديدة قوية من داخل المنطقة، قبل أن يضيف تاعرابت الهدف الثاني له والرابع لفريقه بعد سبع دقائق.
وقلص رينان مدافع شباب الأهلي النتيجة في الدقيقة 119 بتسديدة من مسافة قريبة، مستغلا كرة مرتدة من حارس النصر.
وكان الوصل أول الفريقين المتأهلين إلى النهائي بفوزه 4-1 على اتحاد كلباء، أمس الثلاثاء.