إصابة وليد الأحمد القوية خلال مباراة الهلال والتعاون (فيديو)

وفاز الهلال 2-صفر على التعاون خلال مباراة الفريقين على استاد الملك فهد الدولي، اليوم الجمعة.

وخلال أحداث الشوط الثاني، ارتقى وليد الأحمد لكرة عالية، ولكن الصربي ألكسندر ميتروفيتش وقف أمامه، ما تسبب في سقوطه وإصابته بشكل خطير.

ولم يستطع وليد الأحمد الخروج على قدميه، ودخلت سيارة الإصابات لحمله خارج الملعب.