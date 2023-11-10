إصابة وليد الأحمد القوية خلال مباراة الهلال والتعاون (فيديو)
أصيب وليد الأحمد لاعب نادي التعاون إصابة بالغة، خلال مباراة فريقه أمام الهلال في دوري روشن السعودي، والتي انتهت بفوز "الزعيم" بثنائية.
وفاز الهلال 2-صفر على التعاون خلال مباراة الفريقين على استاد الملك فهد الدولي، اليوم الجمعة.
وخلال أحداث الشوط الثاني، ارتقى وليد الأحمد لكرة عالية، ولكن الصربي ألكسندر ميتروفيتش وقف أمامه، ما تسبب في سقوطه وإصابته بشكل خطير.
ولم يستطع وليد الأحمد الخروج على قدميه، ودخلت سيارة الإصابات لحمله خارج الملعب.
وعزز الهلال صدارته للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بفوزه على ضيفه التعاون، في مباراة صعبة ومثيرة.
افتتح ميتروفيتش ثنائية الهلال في الدقيقة 81 بضربة رأس من الوضع طائرا.
ورفع ميتروفيتش رصيده إلى عشرة أهداف، ليواصل مطاردة البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر، الذي يملك في رصيده 12 هدفا في صدارة قائمة هدافي المسابقة.
وأضاف لاعب الوسط محمد كنو الهدف الثاني بركلة حرة رائعة في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع.
وارتفع رصيد الهلال إلى 35 نقطة من 13 مباراة، متقدما بفارق سبع نقاط على النصر الذي يلعب أمام الوحدة غدا السبت.
فيما استمر التعاون في التراجع ليواصل غيابه عن الانتصارات في آخر أربع مباريات، وتوقف رصيده عند 25 نقطة في المركز الرابع.