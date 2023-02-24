مانشستر يونايتد يقلب الطاولة على برشلونة ويخطف بطاقة التأهل لدور الـ16 للدوري الأوروبي

وخلال المباراة التي أقيمت على ملعب "مسرح الأحلام" تقدم البولندي روبرت ليفاندوفسكي لبرشلونة من ركلة جزاء في الدقيقة 18.

ورفع "ليفا" رصيده الى 25 هدفاً في 30 مباراة خاضها هذا الموسم بألوان برشلونة في جميع المسابقات، مسجلاً بذلك 25 هدفاً أو أكثر للموسم الثاني عشر توالياً وفق "أوبتا" للإحصاءات.

ونجح الإيفواري فرانك كيسييه في إدراك هدف التعادل بعد دقيقتين فقط من بداية الشوط الثاني.

وتصدى الحارس ديفيد دي خيا لمحاولة خطيرة من جول كوندي لاعب برشلونة في لقطة فارقة في هذه المباراة حيث أنهى أنتوني هجمة رائعة في الشباك قبل 17 دقيقة من النهاية ليتأهل يونايتد.

وبهذا الفوز لا يزال يونايتد ينافس على أربعة ألقاب هذا الموسم حيث بات قريبا من نيل أول ألقابه منذ 2017.