مفاجأة كبيرة في قائمة منتخب ألمانيا ليورو 2024
أعلن جوليان ناجلسمان، المدير الفني لمنتخب ألمانيا، قائمة المانشافت لخوض بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).
وتقام النسخة القادمة ليورو 2024 في ألمانيا خلال الفترة بين الـ14 من يونيو إلى الـ14 من يوليو المقبلين.
وأوقعت القرعة المنتخب الألماني في مجموعة متوازنة بجانب المجر وسويسرا وإسكتلندا.
وشهدت قائمة المنتخب الألماني مفاجأة كبيرة تتمثل في استبعاد اللاعب المخضرم ماتس هوميلز مدافع بوروسيا دورتموند رغم مستواه الرائع خلال الموسم الحالي.
وأسهم هوميلز صاحب الـ 35 عامًا في قيادة دورتموند إلى نهائي دوري أبطال أوروبا ، وشارك خلال 38 مباراة في الموسم الحالي برفقة أسود الفستفاليا.
واستبعد ناجلسمان أيضًا اللاعب ليون جوريتسكا متوسط ميدان بايرن ميونخ بينما تواجد العديد من نجوم المانشافت وعلى رأسهم إلكاي جوندوجان لاعب وسط برشلونة الإسباني وجمال موسيالا وليروي ساني ثنائي بايرن ميونخ.
وجاءت قائمة منتخب ألمانيا على النحو الآتي:
حراسة المرمى: مارك تير شتيجن (برشلونة الإسباني) – مانويل نوير (بايرن ميونخ) - أوليفر بومان (هوفنهايم)- ألكسندر نوبل (شتوتجارت).
خط الدفاع: أنطونيو روديجر (ريال مدريد الإسباني) - فالديمار أنتون (شتوتجارت)- بينجامين هينريتش (لايبزيج)- جوشوا كيميتش (بايرن ميونخ)- روبن كوخ (آينتراخت فرانكفورت)- ماكسيميليان ميتليشتاد (شتوتجارت)- ديفيد روم (لايبزيج)- نيكو شلوتيربيك (بوروسيا دورتموند)- جوناثان تاه (باير ليفركوزن).
خط الوسط: روبرت أندريش (باير ليفركوزن)- كريس فوهريتش (شتوتجارت)- باسكال جروس (برايتون الإنجليزي)- إلكاي جوندوجان (برشلونة الإسباني)- توني كروس (ريال مدريد الإسباني)- جمال موسيالا (بايرن ميونخ)- ألكسندر بافلوفيتش (بايرن ميونخ)- ليري ساني (بايرن ميونخ)- فلوريان فيرتز (باير ليفركوزن).
خط الهجوم: ماكسيمليان بيير (هوفنهايم)- نيكلاس فولكروج (بوروسيا دورتموند)- كاي هافيرتز (آرسنال الإنجليزي)- توماس مولر (بايرن ميونخ)- دينيس أونداف (شتوتجارت).