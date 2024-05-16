مفاجأة كبيرة في قائمة منتخب ألمانيا ليورو 2024

وشهدت قائمة المنتخب الألماني مفاجأة كبيرة تتمثل في استبعاد اللاعب المخضرم ماتس هوميلز مدافع بوروسيا دورتموند رغم مستواه الرائع خلال الموسم الحالي.

وأسهم هوميلز صاحب الـ 35 عامًا في قيادة دورتموند إلى نهائي دوري أبطال أوروبا ، وشارك خلال 38 مباراة في الموسم الحالي برفقة أسود الفستفاليا.

واستبعد ناجلسمان أيضًا اللاعب ليون جوريتسكا متوسط ميدان بايرن ميونخ بينما تواجد العديد من نجوم المانشافت وعلى رأسهم إلكاي جوندوجان لاعب وسط برشلونة الإسباني وجمال موسيالا وليروي ساني ثنائي بايرن ميونخ.