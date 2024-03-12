حرمان بايرن من جماهيره خارج ملعبه في دور الـ8 بدوري الأبطال

وغرم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) بايرن مبلغ 40 ألف يورو بعد أن قامت جماهيره بإشعال الألعاب النارية خلال الفوز 2-1 خارج ملعبه أمام كوبنهاغن الدنماركي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وكان بايرن عوقب بحرمان جماهيره من شراء التذاكر خارج ملعبه لمباراة واحدة مع إيقاف التنفيذ في ديسمبر كانون الأول، والحادث الذي وقع في مباراة لاتسيو أدى إلى تنفيذ الحرمان.

وقال بايرن في بيان، اليوم الثلاثاء، إنه لن يستأنف ضد قرار اليويفا.

وقال يان-كريستيان دريسن الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ: "علينا قبول هذه العقوبة. لم يتم إطلاق الألعاب النارية فحسب، بل تم إطلاقها أيضا عمدا نحو الملعب؛ مما يعرض المارة للخطر بشكل مباشر".

وأضاف: "لقد كان هذا انتهاكا صريحا لشروط المراقبة؛ مما جعل الاستئناف بلا جدوى للأسف".

وتابع: "حقيقة أننا سنضطر إلى اللعب خارج ملعبنا دون دعم جماهيرنا ضربة قوية. تسببت مجموعة صغيرة من الأفراد المخالفين في الإضرار بجميع أنصارنا والفريق".