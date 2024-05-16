موقف رائع من رياض محرز تجاه مشجع للأهلي السعودي (فيديو)
أقدم الجزائري رياض محرز، نجم الأهلي السعودي، على موقف رائع تجاه أحد مشجعي "الراقي" الصغار.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لرياض محرز وهو في سيارته، خلال خروجه من النادي والتفاف الجماهير حوله، من أجل التقاط صور معه، وكان من بينهم أحد الأطفال والذي بدا أنه يجلس على كرسي متحرك وغير قادر على الوصول لمحرز في سيارته.
وقام النجم الجزائري على الفور بالنزول من السيارة ووقف لالتقاط الصورة مع المشجع الصغير، في لفتة إنسانية رائعة.
ولا يعيش رياض محرز أفضل أوقاته مع الأهلي السعودي؛ إذ تلاحقه انتقادات الجماهير بسبب تراجع مستواه الفترة الماضية، كما أن تقارير أخيرة أشارت إلى وجود أزمة بينه وبين مدربه، ماتياس يايسله.
يذكر أن رياض محرز سجل 11 هدفًا، وصنع 13 أخرى، خلال 32 مباراة رسمية مع الأهلي، في مختلف المسابقات؛ وعلى الرغم من ذلك يتعرض اللاعب لانتقادات عنيفة، من بعض الجماهير.
ويلتقي فريق الأهلي بنظيره أبها، يوم السبت المقبل، في إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثين من عمر مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.
ويحتل الأهلي، المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 58 نقطة من 31 جولة، حيث حقق 17 انتصاراً، و7 تعادلات مقابل 7 هزائم.
ويتطلع "الراقي" للفوز على أبها وحصد النقاط الثلاث لتأمين المركز الثالث، وضمان المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة، وكأس السوبر السعودي بالموسم المقبل.