موقف رائع من رياض محرز تجاه مشجع للأهلي السعودي (فيديو)

أقدم الجزائري رياض محرز، نجم الأهلي السعودي، على موقف رائع تجاه أحد مشجعي "الراقي" الصغار.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لرياض محرز وهو في سيارته، خلال خروجه من النادي والتفاف الجماهير حوله، من أجل التقاط صور معه، وكان من بينهم أحد الأطفال والذي بدا أنه يجلس على كرسي متحرك وغير قادر على الوصول لمحرز في سيارته.

وقام النجم الجزائري على الفور بالنزول من السيارة ووقف لالتقاط الصورة مع المشجع الصغير، في لفتة إنسانية رائعة.