ارتفاع القيمة السوقية لموسى التعمري

وذكرت عدة تقارير مؤخرًا أنه لفت الأنظار إليه بقوة، وبدأت عدة أندية أوروبية تستهدف ضمه أبرزها ليفربول الإنجليزي.

ووفقًا لِما أوضحه موقع "ترانسفير ماركت"، فقد صعدت القيمة السوقية للتعمري إلى 8 ملايين يورو، في شهر يونيو، إذ كانت سابقًا تقدر بـ2.5 مليون يورو في شهر يونيو 2023 وهو ما يدل على المستويات المميزة التي قدمها النجم الأردني في أول مواسمه بالدوري الفرنسي برفقة ناديه مونبلييه.

وخاض التعمري 27 مباراة مع الفريق الفرنسي ضمن الدوري الفرنسي، واستطاع خلالها تسجيل 5 أهداف.

ويتواجد حاليًّا التعمري برفقة منتخب "النشامى" الذي يستعد لخوض مباراتين ضد طاجيكستان والسعودية على التوالي، في التصفيات المزدوجة المؤهلة كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.