هل سيدرب كلوب فريقا إنجليزيا غير ليفربول؟

كما قاد كلوب ليفربول للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا موسم 2018/2019، إلى جانب 4 ألقاب أخرى هي كأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية، وكأس العالم للأندية، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس الدرع الخيرية الإنجليزية.

وأكد كلوب على رغبته في الحصول على راحة، حيث "نفذت طاقته"، على حد وصفه.

وأدار كلوب 464 مباراة لليفربول، حقق الفوز في 288 منها، وتعادل 96 مرة، وخسر 80 مرة.

وسبق لكلوب أن أدار 270 مباراة لماينز، و318 مباراة لبروسيا دورتموند.

ولم يدرب كلوب سوى هذه الأندية الثلاثة.

ونال كلوب جائزة أفضل مدرب في العالم مرتين، موسمي 2018/2019، و2019/2020.

وإلى جانب ألقابه الستة مع ليفربول، نال كلوب لقبين في الدوري الألماني، ولقب في كأس ألمانيا، ولقبين في كأس السوبر الألماني مع بروسيا دورتموند.