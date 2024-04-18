موقف ميلان من بيع إسماعيل بن ناصر وياسين عدلي
كشفت صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" عن شرط ميلان لبيع الجزائري إسماعيل بن ناصر.
ووفقا للصحيفة فإن ميلان سيستمع إلى عروض ياسين عدلي وإسماعيل بن ناصر الصيف المقبل، بينما سيبقى رافائيل لياو وثيو هيرنانديز ومايك مينيان ما لم يتلق الروسونيري عروضًا ضخمة.
وذكرت الصحيفة الشهيرة أن عرضًا بقيمة 30 مليون يورو لبن ناصر قد يكون مفيدًا لميلان.
ومن المتوقع أن يبدأ بن ناصر أساسيا، اليوم الخميس، أمام روما في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي.
وأكدت أن أوليفييه جيرو من المرجح أن ينضم إلى لوس أنجلوس في صفقة انتقال حر، بينما لا يزال مستقبل لوكا يوفيتش غير مؤكد.
وانضم بن ناصر إلى ميلان صيف عام 2019 من إمبولي، مقابل 17 مليون يورو وتطور بعد ذلك ليصبح أحد أهم لاعبي الروسونيري.
وشارك بن ناصر في 18 مباراة فقط مع ميلان الموسم الحالي وبالمجمل لعب مع الفريق الإيطالي 163 مباراة سجل فيها ستة أهداف وصنع 10.
وينتهي عقد بن ناصر مع ميلان في يونيو 2027.
وساعد بن ناصر ميلان على التتويج بلقب الدوري الإيطالي موسم 2021/2022، لكنه تعرض لإصابة في الركبة في مايو الماضي أبعدته عن الملاعب حتى نهاية عام 2023.
ومع ذلك، فإن عرضًا بقيمة 30 مليون يورو للاعب آرسنال السابق قد يكون مفيدًا في زيادة ميزانية ميلان كما ذكرت "لاغازيتا ديلو سبورت".
وفقًا للتقرير، يتوقع ميلان أن يقوم صامويل تشوكويزي ونوح أوكافور بخطوة أخيرة للأمام في موسمهما الثاني في النادي؛ لذا لا يخطط النادي لبيع الثنائي.
كما لن يبيع ميلان ثيو أو لياو أو مينيان ولن يغير موقفه إلا إذا تلقوا عروضًا كبيرة في فترة الانتقالات الصيفية.