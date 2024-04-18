موقف ميلان من بيع إسماعيل بن ناصر وياسين عدلي

كشفت صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" عن شرط ميلان لبيع الجزائري إسماعيل بن ناصر.

ووفقا للصحيفة فإن ميلان سيستمع إلى عروض ياسين عدلي وإسماعيل بن ناصر الصيف المقبل، بينما سيبقى رافائيل لياو وثيو هيرنانديز ومايك مينيان ما لم يتلق الروسونيري عروضًا ضخمة.

وذكرت الصحيفة الشهيرة أن عرضًا بقيمة 30 مليون يورو لبن ناصر قد يكون مفيدًا لميلان.

ومن المتوقع أن يبدأ بن ناصر أساسيا، اليوم الخميس، أمام روما في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

وأكدت أن أوليفييه جيرو من المرجح أن ينضم إلى لوس أنجلوس في صفقة انتقال حر، بينما لا يزال مستقبل لوكا يوفيتش غير مؤكد.