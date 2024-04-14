ترتيب الدوري الإيطالي.. تعادل مثير بين ميلان وساسولو (فيديو)

فرض ساسولو تعادلا مثيرا على ضيفه ميلان بنتيجة 3/3، اليوم الأحد، في الجولة الـ32 من الدوري الإيطالي.

تقدم أندريا بينامونتي لساسولو في الدقيقة الرابعة، قبل أن يعزز أرماند لوريونت تقدم ساسولو بالهدف الثاني في الدقيقة العاشرة.

وأنهى ميلان الشوط الأول متأخرا بفارق هدف، بعدما سجل له رفائيل لياو هدفا في الدقيقة 20.

لكن أرماند لوريونت عاد وسجل الهدف الثاني له والثالث لساسولو في الدقيقة 53، ليعيد الفارق إلى هدفين.

وقلص لوكا يوفيتش النتيجة لميلان بتسجيله هدفا في الدقيقة 59، قبل أن يتعادل نوا أوكافور لميلان في الدقيقة 84.