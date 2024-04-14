ترتيب الدوري الإيطالي.. تعادل مثير بين ميلان وساسولو (فيديو)
فرض ساسولو تعادلا مثيرا على ضيفه ميلان بنتيجة 3/3، اليوم الأحد، في الجولة الـ32 من الدوري الإيطالي.
تقدم أندريا بينامونتي لساسولو في الدقيقة الرابعة، قبل أن يعزز أرماند لوريونت تقدم ساسولو بالهدف الثاني في الدقيقة العاشرة.
وأنهى ميلان الشوط الأول متأخرا بفارق هدف، بعدما سجل له رفائيل لياو هدفا في الدقيقة 20.
لكن أرماند لوريونت عاد وسجل الهدف الثاني له والثالث لساسولو في الدقيقة 53، ليعيد الفارق إلى هدفين.
وقلص لوكا يوفيتش النتيجة لميلان بتسجيله هدفا في الدقيقة 59، قبل أن يتعادل نوا أوكافور لميلان في الدقيقة 84.
ورفع التعادل رصيد ميلان إلى 69 نقطة من 32 مباراة، ويتأخر بـ12 نقطة عن إنتر ميلان المتصدر الذي لعب 31 مباراة.
ويلعب ميلان في وقت لاحق مع إنتر ميلان على ملعب سان سيرو (جيوزيبي مياتزا)، كما يلعب مع روما يوم الخميس في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي، وقد فاز روما 1/0 في مباراة الذهاب.
بعد ذلك، يستضيف ميلان منافسه إنتر ميلان، قبل أن يسافر لمواجهة يوفنتوس في الدوري الإيطالي.