لا يعرف عن أخلاقيات التدريب شيئًا.. هجوم ناري من حمدالله على رينارد

شن المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله هجوما ناريا على المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني السابق لمنتخب المغرب.

وخلال مقابلة مع الإعلامي خالد ياسين على موقع "يوتيوب"، كشف حمدالله كواليس أزمة ضربة الجزاء التي تسببت برحيله عن معسكر منتخب المغرب قبل كأس أمم أفريقيا 2019 في مصر.

ورحل حمدالله عن معسكر المغرب قبل أسبوعين من المشاركة في كأس أمم أفريقيا؛ بسبب أزمة تنفيذ ضربة جزاء مع فيصل فجر خلال مباراة ودية أمام غامبيا.

وقال حمدالله: "كنت مثل الكوب المملوء وتتبقى له قطرة، هممت بأخذ الكرة وكان المسدد الأول حكيم زياش غادر المباراة، وقد يكون هناك ترتيب حول منفذ الضربة، لكني كنت متحمسًا عندما شاركت في الشوط الأول، وأرغب في تحية الجماهير التي كانت متفاعلة معي، وأسترد ثقتي قبل أسبوعين من كأس أفريقيا".