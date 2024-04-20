لا يعرف عن أخلاقيات التدريب شيئًا.. هجوم ناري من حمدالله على رينارد
شن المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله هجوما ناريا على المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني السابق لمنتخب المغرب.
وخلال مقابلة مع الإعلامي خالد ياسين على موقع "يوتيوب"، كشف حمدالله كواليس أزمة ضربة الجزاء التي تسببت برحيله عن معسكر منتخب المغرب قبل كأس أمم أفريقيا 2019 في مصر.
ورحل حمدالله عن معسكر المغرب قبل أسبوعين من المشاركة في كأس أمم أفريقيا؛ بسبب أزمة تنفيذ ضربة جزاء مع فيصل فجر خلال مباراة ودية أمام غامبيا.
وقال حمدالله: "كنت مثل الكوب المملوء وتتبقى له قطرة، هممت بأخذ الكرة وكان المسدد الأول حكيم زياش غادر المباراة، وقد يكون هناك ترتيب حول منفذ الضربة، لكني كنت متحمسًا عندما شاركت في الشوط الأول، وأرغب في تحية الجماهير التي كانت متفاعلة معي، وأسترد ثقتي قبل أسبوعين من كأس أفريقيا".
وأضاف حمدالله: "عادةً ما يمكن أن نترك التراتبية، خاصة وأن التسجيل سيكون فارقًا مع المهاجم أكثر من لاعب وسط ميدان دفاعي، كما أني عدت للمنتخب بعد غياب 4 سنوات، وكنت بحاجة للتسجيل، ولا ألوم فيصل فجر لأنه وارد أن تكون هناك تراتبية".
وتابع مهاجم نادي الاتحاد السعودي: "ما حدث بعد ضربة الجزاء كان أسوأ، بعد ضياع الضربة كانت هناك سلبية كبيرة من المدرب هيرفي رينارد، بعد المباراة كان هناك صراخ هستيري في غرفة تبديل الملابس، كأننا أضعنا كأس العالم أو كأس أفريقيا".
وأتم: "هناك سوء تفاهم كبير مع المدرب، في تلك اللحظة شعرت بأني مجبر عليه من الجمهور والصحافة المغربية، شعرت أني غير مرغوب بي، لو عدت بالزمن 100 مرة لغادرت المنتخب، هناك مدربون عباقرة يعرفون كيفية تغيير الأوضاع واحتواء اللاعبين".
وبحسب موقع "transfermarkt"، فإن حمدالله سجل سبعة أهداف في 25 مباراة مع منتخب المغرب.
وواصل حمدالله: "ذهبت للمدرب مباشرة وكان معنا مصطفى حجي، وقلت له إذا لم ترغب بي فمن الأفضل أن أغادر وتحضر لاعبًا تستطيع الاستفادة منه، وقال لي: "إذا تريد المغادرة فغادر"، لست نادمًا على الرحيل، والمدرب ليس له من أخلاق الكرة ولا شيء".
أما عن المدرب البوسني وحيد خليلوزيتش، فقال حمدالله: "كنت أعتقد أنه إذا حضر مدرب جديد سيبدأ صفحة جديدة مع جميع اللاعبين، لأجد الاضطهاد والاستبعاد نفسه من رينارد حدث مع وحيد".
وأردف: "كان يفترض أن يتصل بي أو يشركني في مباريات ودية ولكنه لم يفعل، بل أخذ ورقة من تدوينة سابقة لي كنت أعلنت فيها اعتزالي الدولي في لحظة غضب، ليقول للصحافة إنه اعتزل فكيف أستدعيه للمنتخب، رغم أني كنت فزت بالدوري ولكنه لم يعرض عليّ".
وأشار حمدالله إلى أنه عاد لمنتخب المغرب بعد جلسة مع المدرب وليد الركراكي، الذي سأله عمّا إذا كان يفتعل المشكلات، لو كنت أفتعل المشاكل لما بقيت 12 عامًا محترفا خارج المغرب".