عضو مجلس الزمالك: الفارق بين شيكابالا والخطيب بطولة واحدة

وقال طارق في تصريحات إذاعية: "شيكابالا يتمتع بموهبة ليست عند كثيرين، الآن أصبح هناك ندرة ليس في مصر فقط ولكن في العالم بالكامل، ولا يوجد لاعب بجودة شيكابالا".

وأضاف: "عندما يكون لديك لاعب بقيمة شيكابالا يجب أن تحتفي به".

وعن التراشق في الفترة الماضية بسبب كلمة أسطورة قال طارق: "كلمة أسطورة تأتي من مدى تأثيرك مع ناديك لاعب بقيمة شيكابالا يتواجد في الزمالك منذ 25 عامًا، وفي إحدى الفترات حافظ على شعبية النادي، وفي أحد الأوقات كان النجم الأوحد في الفريق".

وقارن طارق بين شيكابالا ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي قائلا: "شيكا يقترب من 17 بطولة، وأصبح من أكثر اللاعبين حصولًا على البطولات في تاريخ الزمالك، وعلى الجانب الآخر، محمود الخطيب رئيس الأهلي وأفضل من لمس الكرة، حصل على 18 بطولة، بفارق بطولة واحدة عن شيكابالا".