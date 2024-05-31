شيكابالا يقدم عرضًا جديدًا لحل أزمة الشيبي والشحات (فيديو)

وأشار إلى أنه مستعد لعقد جلسة مع الشحات والشيبي بمجرد عودة الأخير من معسكر منتخب المغرب لحل الأزمة وديًا وإنهاء أي خلافات أو رواسب كي لا تتكرر مثل هذه الأمور.

وأضاف:" البعض لا يريد الهدوء والاستقرار للكرة المصرية، ويجب أن تكون الأمور أفضل بين جميع الأندية".