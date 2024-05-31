شيكابالا يقدم عرضًا جديدًا لحل أزمة الشيبي والشحات (فيديو)
أكد محمود عبد الرازق (شيكابالا)، قائد الزمالك المصري، أن أزمة حسين الشحات لاعب الأهلي والمغربي محمد الشيبي لاعب بيراميدز يجب أن يتم حلها بشكل ودي ومرضٍ لجميع الأطراف.
وقال شيكابالا عبر برنامج (الهدف) بقناة (أون تايم سبورتس 2) إنه يجب إيجاد حل ودي يرضي جميع الأطراف ولا يترك أي رواسب لدى الشحات أو الشيبي.
وأشار إلى أنه مستعد لعقد جلسة مع الشحات والشيبي بمجرد عودة الأخير من معسكر منتخب المغرب لحل الأزمة وديًا وإنهاء أي خلافات أو رواسب كي لا تتكرر مثل هذه الأمور.
وأضاف:" البعض لا يريد الهدوء والاستقرار للكرة المصرية، ويجب أن تكون الأمور أفضل بين جميع الأندية".
وتعود الواقعة إلى مباراة بيراميدز وضيفه الأهلي يوم 23 يوليو 2023 بالدوري المصري، والتي تعرض بعد نهايتها الشيبي للصفع على وجهه من جانب الشحات والسب والقذف.
وعاقبت رابطة الأندية المصرية وقتها حسين الشحات بالإيقاف مرتين وتغريمه 20 ألف جنيه، ولكن الشيبي قرر اللجوء للقضاء المصري متهمًا الشحات بالإهانة والضرب.
وأصدرت محكمة جنح مدينة نصر أمس الخميس، حكمًا بحبس حسين الشحات لمدة عام مع إيقاف التنفيذ ومنعه من التواجد في أي هيئة رياضية على المستوى الإداري لمدة 5 أعوام.
وقرر الاتحاد المصري معاقبة الشيبي للجوئه للقضاء المدني بالإيقاف لمدة 6 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه.