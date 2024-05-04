بايرن ميونخ ينقذ الاتحاد السعودي
كشفت تقارير صحفية عن وجود شكوك بشأن استمرار الأرجنتيني مارسيلو غاياردو في قيادة نادي الاتحاد السعودي للموسم المقبل، في ظل سوء النتائج المصاحب للفريق الفترة الماضية.
المدرب الأرجنتيني تولى تدريب الاتحاد في نوفمبر الماضي خلفًا للبرتغالي نونو سانتو.
وتلقى الاتحاد خسارة ثقيلة، أمام مضيفه فريق أبها، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الجمعة، ضمن مواجهات الجولة 30 من منافسات الدوري السعودي.
وتوقف رصيد الاتحاد عند 50 نقطة في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي.
الاتحاد الذي خاض مواجهاته الخمس الأخيرة في الدوري أمام كلًّا من: الأهلي، والتعاون، والحزم، والشباب، وأبها، جمع 4 نقاط فقط، بفوز أمام الحزم، وتعادل أمام التعاون.
وقالت صحيفة "lanacion" في تقرير لها، اليوم السبت: "يمر غاياردو بأوقات عصيبة مع الاتحاد السعودي، حتى أن استمراره موضع شك على الرغم من وجود عقد حتى منتصف عام 2025، ومع ذلك، في خضم هذا التوتر، ظهرت معلومات في أوروبا تفيد بأن غاياردو من بين المرشحين لتولي منصب مدرب بايرن ميونخ خلفا لتوماس توخيل".
وكان عدة مدربين آخرين رفضوا خلافة توماس توخيل، من بينهم رالف رانجنيك، الذي اختار مؤخرًا تمديد عقده مدربًا لمنتخب النمسا، ويوليان ناغلسمان، الذي درب بايرن ميونخ في الموسمين الماضيين ويدرب حاليًّا المنتخب الألماني، وأيضا تشافي ألونسو، وأوناي إيمري، المدرب الحالي لفريق أستون فيلا.
وأعلن بايرن ميونخ رحيل مدربه توخيل في نهاية الموسم الجاري، بسبب سوء نتائج الفريق البافاري.
وخسر بايرن ميونخ كل الألقاب المحلية هذا الموسم، بينما ينافس على لقب دوري أبطال أوروبا، إذ يواجه ريال مدريد خارج الديار في إياب نصف النهائي، بعد التعادل (2-2) في موقعة الذهاب على ملعب "أليانز آرينا".