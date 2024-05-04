بايرن ميونخ ينقذ الاتحاد السعودي

كشفت تقارير صحفية عن وجود شكوك بشأن استمرار الأرجنتيني مارسيلو غاياردو في قيادة نادي الاتحاد السعودي للموسم المقبل، في ظل سوء النتائج المصاحب للفريق الفترة الماضية.

المدرب الأرجنتيني تولى تدريب الاتحاد في نوفمبر الماضي خلفًا للبرتغالي نونو سانتو.

وتلقى الاتحاد خسارة ثقيلة، أمام مضيفه فريق أبها، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الجمعة، ضمن مواجهات الجولة 30 من منافسات الدوري السعودي.

وتوقف رصيد الاتحاد عند 50 نقطة في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي.

الاتحاد الذي خاض مواجهاته الخمس الأخيرة في الدوري أمام كلًّا من: الأهلي، والتعاون، والحزم، والشباب، وأبها، جمع 4 نقاط فقط، بفوز أمام الحزم، وتعادل أمام التعاون.