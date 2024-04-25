لأول مرة.. طاقم تحكيم نسائي بالكامل يدير مباراة بالدوري الإيطالي

ويستضيف إنتر ميلان بطل الدوري تورينو، يوم الأحد المقبل، وستدير المباراة ماريا سولي فيريري كابوتي، ويعاونها فرانشيسكا دي مونتي وتيتسيانا تراشاتي.

ويأتي هذا الإنجاز في كرة القدم الإيطالية التي يهيمن عليها الرجال تقليديا في الوقت الذي تعاني فيه الرياضة من قضايا التمثيل والشمولية.

ودخلت فيريري كابوتي (33 عاما) التاريخ كأول حكمة في الدوري الإيطالي عندما أدارت مباراة ساسولو وسالرنيتانا عام 2022، وقد أدارت حتى الآن ست مباريات في دوري الأضواء هذا الموسم.

وستشهد مباراة الأحد على ملعب سان سيرو أيضا مواصلة إنتر احتفالاته بلقبه العشرين للدوري، والذي حصده بعد فوزه بالقمة المحلية 2-1 على ميلان، يوم الإثنين الماضي.