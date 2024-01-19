إعلان عقوبة محمود المرضي بعد احتفاليته أمام ماليزيا

وبعد هدفه الخيالي الأول الذي جاء بتسديدة متقنة من الجهة اليسرى، سكنت أعلى الزاوية العكسية لحارس ماليزيا احتفل المرضي بخلع قميصه ليظهر جملة "هي قضية الشرفاء".

وقرر الاتحاد الآسيوي فرض غرامة مالية بقيمة 1500 دولار؛ بسبب ما اعتبره "شعارا سياسيا" في المباراة.

وبذلك سيكون بإمكان محمود المرضي اللعب أمام كوريا الجنوبية في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وسيلعب منتخب الأردن مع كوريا الجنوبية، غدا السبت، في الجولة الثانية ثم مع البحرين يوم الخميس في الجولة الثالثة.