إعلان عقوبة محمود المرضي بعد احتفاليته أمام ماليزيا
كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن العقوبة الموقعة على الأردني محمود المرضي بعد احتفاله أمام ماليزيا في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس آسيا 2023.
وفاز منتخب الأردن 4/0 على ماليزيا في الجولة الأولى من المجموعة الخامسة في مباراة شهدت تسجيل محمود المرضي الهدفين الأول والثالث وموسى التعمري الهدفين الثاني والرابع.
وبعد هدفه الخيالي الأول الذي جاء بتسديدة متقنة من الجهة اليسرى، سكنت أعلى الزاوية العكسية لحارس ماليزيا احتفل المرضي بخلع قميصه ليظهر جملة "هي قضية الشرفاء".
وقرر الاتحاد الآسيوي فرض غرامة مالية بقيمة 1500 دولار؛ بسبب ما اعتبره "شعارا سياسيا" في المباراة.
وبذلك سيكون بإمكان محمود المرضي اللعب أمام كوريا الجنوبية في الجولة الثانية من دور المجموعات.
وسيلعب منتخب الأردن مع كوريا الجنوبية، غدا السبت، في الجولة الثانية ثم مع البحرين يوم الخميس في الجولة الثالثة.