احتفالية محمود المرضي بعد هدفه الخيالي في مرمى ماليزيا (فيديو)

وسجل محمود المرضي وموسى التعمري بواقع هدفين لكل منهما ليحقق منتخب الأردن الفوز على ماليزيا 4-صفر اليوم الاثنين في الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة كأس آسيا لكرة القدم.

وافتتح المرضي التسجيل بعد مرور 12 دقيقة من المباراة، قبل أن يضيف التعمري الهدف الثاني بعدها بست دقائق.

وواصل المنتخب الأردن الضغط القوي على ماليزيا في الشوط الأول ليسجل المرضي الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 32.

ورغم محاولات ماليزيا في الشوط الثاني لتقليص الفارق، وتصدي حارس الأردن يزيد أبو ليلى لأكثر من تسديدة قوية، أنهى التعمري كل الآمال الماليزية بتسجيل الهدف الرابع بطريقة رائعة من هجمة مرتدة في الدقيقة 85.