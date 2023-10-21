5 أزمات عاجلة تواجه مجلس الزمالك الجديد

يواجه مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد برئاسة حسين لبيب 5 أزمات سيعمل سريعًا على حلها خلال الفترة المقبلة.

وفازت القائمة الموحدة بالكامل بقيادة حسين لبيب في سباق الانتخابات.

ويأتي على رأس أولويات هذه الأزمات، المشاكل المتمثلة في رفع القيد والمديونيات، وتدعيم صفوف الفريق، ومستحقات اللاعبين المتأخرة بالفرق المختلفة، وتجديد عقدي أحمد فتوح وأحمد سيد "زيزو"، بالإضافة إلى الانتهاء من إنشاء فرع النادي الجديد بمدينة 6 أكتوبر.

وأعلنت اللجنة المشرف على انتخابات نادي الزمالك تشكيل مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد، بعد الانتهاء من الانتخابات التي أقيمت، أمس الجمعة.

وأقيمت الانتخابات، في 20 أكتوبر، بعد سلسلة من التطورات بدأت بحكم عزل مرتضى منصور رئيس النادي السابق من منصبه، وانتهت باستقالة مجلس الإدارة السابق بكامل أفراده.

وبذلك يصبح حسين لبيب هو رابع رئيس منتخب لنادي الزمالك في الألفية الثالثة.