5 أزمات عاجلة تواجه مجلس الزمالك الجديد
يواجه مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد برئاسة حسين لبيب 5 أزمات سيعمل سريعًا على حلها خلال الفترة المقبلة.
وفازت القائمة الموحدة بالكامل بقيادة حسين لبيب في سباق الانتخابات.
ويأتي على رأس أولويات هذه الأزمات، المشاكل المتمثلة في رفع القيد والمديونيات، وتدعيم صفوف الفريق، ومستحقات اللاعبين المتأخرة بالفرق المختلفة، وتجديد عقدي أحمد فتوح وأحمد سيد "زيزو"، بالإضافة إلى الانتهاء من إنشاء فرع النادي الجديد بمدينة 6 أكتوبر.
وأعلنت اللجنة المشرف على انتخابات نادي الزمالك تشكيل مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد، بعد الانتهاء من الانتخابات التي أقيمت، أمس الجمعة.
وأقيمت الانتخابات، في 20 أكتوبر، بعد سلسلة من التطورات بدأت بحكم عزل مرتضى منصور رئيس النادي السابق من منصبه، وانتهت باستقالة مجلس الإدارة السابق بكامل أفراده.
وبذلك يصبح حسين لبيب هو رابع رئيس منتخب لنادي الزمالك في الألفية الثالثة.
رفع القيد والمديونيات
يعاني نادي الزمالك منذ فترة كبيرة بسبب إيقافه من قيد لاعبين جديد، إذ إنه، في شهر يوليو الماضي، قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إيقاف القيد لنادي الزمالك بسبب وصول الغرامات المالية الدولية على النادي الأبيض لما يقرب من 18 مليون دولار، تشمل مستحقات متأخرة لنادي سبورتنغ لشبونة البرتغالي في قضية "شيكابالا"، وغرامة أخرى مستحقة الدفع على الزمالك وصلت لـ180 ألف يورو بعد حصول اللاعب الغاني بنجامين أشيمبونغ، لاعب الفريق السابق، على حكم قضائي بأحقيته في الحصول على مستحقاته المتأخرة، بالإضافة لمستحقات نادي وادي دجلة في حق رعاية اللاعب السنغالي إبراهيما نداي، وغرامة المغربي خالد بوطيب، بخلاف غرامات المدربين الأجانب في الألعاب الأخرى.
كما تعد مشكلة الحجز على أرصدة النادي في البنوك بعد قرار هيئة التأمينات بالحجز على الأرصدة لعدم الالتزام بسداد المديونات من أكثر الأزمات التي ستواجه المجلس الجديد.
تدعيم صفوف الفريق
خلافًا لكل ما سبق، يأتي على رأس أولويات مجلس حسين لبيب ملف الصفقات الجديدة، وتحديد أسماء اللاعبين الراحلين عن الفريق بالتشاور مع أوسوريو المدير الفني، لدعم صفوف الفريق بعدد من اللاعبين المميزين خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير، خاصة أن الزمالك ينافس على عدد كبير من البطولات في الموسم الجاري سواء الدوري الممتاز وكأس مصر والكونفدرالية الأفريقية.
وكان عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق، كشف في حوار تلفزيوني سابق أن أوسوريو بحاجة إلى 4 لاعبين، 2 وسط الملعب ومهاجم ومدافع شرط أن يلعب بقدمه اليسرى.
مستحقات اللاعبين في الفرق المختلفة
يعاني الزمالك من أزمة ديون كبيرة، حيث وصلت لما يقرب من 350 مليون جنيه، تنوعت ما بين مستحقات لاعبين قديمة وجديدة، ومقدمات العقود، ومستحقات متأخرة أيضًا لجميع فرق النادي ما بين كرة سلة ويد وألعاب أخرى.
حسين لبيب، في حوار تلفزيوني سابق، قال إن "مستحقات الفرق الرياضية كبيرة جداً، وإن كثيرًا من اللاعبين لم يحصلوا على مستحقاتهم منذ 8 أشهر أو 6 أشهر، وهذا ثابت لأنني عقدت لقاءات مع اللاعبين الفترة الأخيرة".
كما أن هشام نصر، الفائز بمقعد نائب رئيس الزمالك، أكد، سابقًا، على وجود صندوق مالي جاهز به الملايين من الجنيهات لحل أزمات النادي المالية.
تجديد عقدي فتوح و"زيزو"
من أهم الملفات التي ينتظر جمهور الزمالك حسمها هو الاطمئنان على استمرار ثنائي الفريق المتألق أحمد فتوح وأحمد سيد "زيزو"، في ظل الأنباء التي تربطهما بالرحيل للغريم التقليدي الأهلي.
وكان هاني برزي، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد، قال، أمس، إن التجديد لأحمد سيد زيزو وأحمد فتوح سيتم الحديث عنه في الغرف المغلقة، لافتًا إلى أنه لا يفضل الحديث عن مثل هذه الأمور في وسائل الإعلام.
ملف الإنشاءات
يعد الملف الإنشائي من أبرز التحديات التي تنتظر مجلس إدارة الزمالك بالبدء في تنفيذ إنشاء فرع النادي الجديد بمدينة السادس من أكتوبر، وكذلك استاد الزمالك، وكان مجلس إدارة نادي الزمالك المستقيل قد أعلن لاحقًا البدء في إنشائهما، ولكن دون تحرك فعلى على أرض الواقع.