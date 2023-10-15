"متمسك بـ70% من طلباته".. عبد الواحد السيد يكشف آخر تطورات تجديد عقد أحمد فتوح (فيديو)
كشف عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك، عن آخر التطورات الخاصة بالمفاوضات لتجديد عقد أحمد فتوح، لاعب الفريق الأبيض، حيث جلس مؤخرًا مع وكيل اللاعب من أجل إقناعه بالتجديد.
وأثير العديد من التكهنات بشأن مستقبل فتوح مع الزمالك، خاضة أن عقد اللاعب ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وبالتالي من حقه التفاوض مع أي نادٍ آخر في يناير دون الرجوع إلى إدارة القلعة البيضاء.
وذكرت تقارير سابقة أن أحمد فتوح طلب الحصول على 60 مليون جنيه منحة تعاقد، من أجل تجديد عقده.
وقال عبد الواحد السيد، في تصريحات تلفزيونية: "اجتمعت مع وكيل أحمد فتوح وهو متمسك بـ70% من طلباته للتجديد، هو ابن من أبناء الزمالك وأحد قادة الفريق والجماهير تحبه، وبالتالي أعتقد أنه يجب أن يكون هناك جزء من التضحية ونادي الزمالك سيقدره على الجانب الآخر، القرار الأول والأخير في هذا الملف في يد اللاعب نفسه".
وأضاف: "يجب أن يتقبل فتوح الوضع القائم. في النهاية أنا أتفاوض والتنفيذ عمل الإدارة. القرار الأخير في المسألة سيكون في يد فتوح".
وبسؤاله عن ما إذا كان الزمالك قريبًا من تجديد عقد فتوح، أجاب: "مجلس الإدارة الجديد (الذي سيتم انتخابه الجمعة المقبل) هو الذي يستطيع الإجابة عن هذا السؤال، أنا فقط أتفاوض مع اللاعب وممثله، وسأعرض الأمر على المسؤولين، لأني لا أملك القرار، قد يكون الملف صعبًا وقد يكون سهلًا".
أما عن تجديد عقد ثنائي حراسة المرمى محمد عواد ومحمد صبحي، فأشار: "في النهاية سيكون هناك عرض للتجديد لكل منهما وبإذن الله سيتم حل كل هذه المشاكل. لدينا حراس جيدون مواليد 2003، وفي قطاع الناشئين الثنائي عمر عبد العزيز ومحمد إيهاب من مواليد 2008 أعتقد أنهما سيكونان من أفضل الحراس في تاريخ مصر".
وعن أكثر بطولة قريبة من الزمالك هذا الموسم، أوضح السيد: "الكونفدرالية هي أقرب بطولة يمكننا التتويج بها هذا الموسم، وسننافس على لقب الدوري أيضًا، لكن هناك أخطاء تحكيمية في مباراتي المقاولون والبنك الأهلي".
ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.