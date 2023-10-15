"متمسك بـ70% من طلباته".. عبد الواحد السيد يكشف آخر تطورات تجديد عقد أحمد فتوح (فيديو)

كشف عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك، عن آخر التطورات الخاصة بالمفاوضات لتجديد عقد أحمد فتوح، لاعب الفريق الأبيض، حيث جلس مؤخرًا مع وكيل اللاعب من أجل إقناعه بالتجديد.

وأثير العديد من التكهنات بشأن مستقبل فتوح مع الزمالك، خاضة أن عقد اللاعب ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وبالتالي من حقه التفاوض مع أي نادٍ آخر في يناير دون الرجوع إلى إدارة القلعة البيضاء.

وذكرت تقارير سابقة أن أحمد فتوح طلب الحصول على 60 مليون جنيه منحة تعاقد، من أجل تجديد عقده.

وقال عبد الواحد السيد، في تصريحات تلفزيونية: "اجتمعت مع وكيل أحمد فتوح وهو متمسك بـ70% من طلباته للتجديد، هو ابن من أبناء الزمالك وأحد قادة الفريق والجماهير تحبه، وبالتالي أعتقد أنه يجب أن يكون هناك جزء من التضحية ونادي الزمالك سيقدره على الجانب الآخر، القرار الأول والأخير في هذا الملف في يد اللاعب نفسه".