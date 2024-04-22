نجم ريال مدريد يقترب من انتزاع الكرة الذهبية
اقترب جود بيلينغهام، نجم ريال مدريد، من اقتناص جائزة الكرة الذهبية للعام الحالي، في ظل قيادته الميرنغي لاقتناص لقب الدوري الإسباني، وأيضا للقب الـ15 في دوري أبطال أوروبا.
ويقام كل عام حفل الكرة الذهبية لتقديم جائزة الأفضل في العالم من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، والتي يتنافس عليها مجموعة من أبرز النجوم.
وستكون منافسات دوري أبطال أوروبا إلى جانب كأس أمم أوروبا "اليورو" وكوبا أمريكا عوامل حاسمة في تحديد اللاعب الفائز بالكرة الذهبية للعام 2024.
وبالتأكيد فإن الأرجنتيني ليونيل ميسي، صاحب الرقم القياسي بـ8 تتويجات، سيتنازل عن جائزته التي توج بها في النسخة الأخيرة، بعد انتقاله إلى الدوري الأمريكي.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "إندبندنت"، مؤخرا فإن المستوى الذي ظهر به الإنجليزي بيلينغهام خلال الموسم الحالي سيجعله المرشح الأبرز لحصد الكرة الذهبية.
وستكون الكرة الذهبية من نصيب بيلينغهام حال تمكنه من قيادة ريال مدريد نحو لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم والـ15 في تاريخ النادي الملكي، في حين ستتعزز حظوظه في ظل تصدر إنجلترا قائمة المرشحين للفوز باليورو.
كما أوضح التقرير أن "تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا سيدعم بيلينغهام بشكل كبير من أجل حصد الجائزة التي يتنافس عليها مجموعة من النجوم يأتي على رأسهم كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي".
وكان بيلينغهام انضم لصفوف ريال مدريد مطلع الموسم الجاري قادما من بروسيا دورتموند الألماني.
واقترب ريال مدريد من الفوز بالليغا بعدما سجل بيلينغهام هدفا قرب النهاية ليقود فريقه للانتصار 3-2 على ضيفه برشلونة، مساء الأحد.
ووصل ريال مدريد للنقطة 81 ليتقدم بفارق 11 نقطة على برشلونة الثاني، قبل ست جولات على نهاية الدوري.
وشارك بيلينغهام هذا الموسم في 36 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 21 هدفا، وقدم 10 تمريرات حاسمة.