نجم ريال مدريد يقترب من انتزاع الكرة الذهبية

اقترب جود بيلينغهام، نجم ريال مدريد، من اقتناص جائزة الكرة الذهبية للعام الحالي، في ظل قيادته الميرنغي لاقتناص لقب الدوري الإسباني، وأيضا للقب الـ15 في دوري أبطال أوروبا.

ويقام كل عام حفل الكرة الذهبية لتقديم جائزة الأفضل في العالم من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، والتي يتنافس عليها مجموعة من أبرز النجوم.

وستكون منافسات دوري أبطال أوروبا إلى جانب كأس أمم أوروبا "اليورو" وكوبا أمريكا عوامل حاسمة في تحديد اللاعب الفائز بالكرة الذهبية للعام 2024.

وبالتأكيد فإن الأرجنتيني ليونيل ميسي، صاحب الرقم القياسي بـ8 تتويجات، سيتنازل عن جائزته التي توج بها في النسخة الأخيرة، بعد انتقاله إلى الدوري الأمريكي.