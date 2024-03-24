كهربا: كنت أخطط للاعتزال وعدم دفع غرامة الزمالك (فيديو)

قال محمود عبد المنعم "كهربا"، نجم النادي الأهلي المصري، إنه كان يدرس اعتزال عالم كرة القدم للهروب من أزمة دفع الغرامة التي فرضت عليه من قبل "فيفا" لصالح نادي الزمالك.

وكان كهربا أنهى أزمته الشهيرة مع الزمالك ودفع الغرامة المُوقعة عليه في شهر فبراير الماضي والتي تقدر بأكثر من 2 مليون دولار.

وقال كهربا، في تصريحات تلفزيونية، مساء السبت: "كان لدي هدف أن أسدد الغرامة بعد عامين من الآن، وكنت سأشارك بشكل طبيعي في المباريات، لكن حسين لبيب، رئيس الزمالك الحالي، شخصية محترمة، وحدث تقارب في وجهات النظر، وقررت السداد".

وأضاف: "سددت الغرامة في التوقيت المناسب الذي أراده الله، وهو ما وفر عليّ 50 مليون جنيه إضافية، كانت ستدفع في حال تأخري، بسبب ارتفاع سعر الدولار بعد ذلك، فضلت الدفع بعد علمي بأن قيمة الدولار سترتفع، لذلك اشتريت نفسي، حتى أركز في كرة القدم فقط".