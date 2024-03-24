كهربا: كنت أخطط للاعتزال وعدم دفع غرامة الزمالك (فيديو)
قال محمود عبد المنعم "كهربا"، نجم النادي الأهلي المصري، إنه كان يدرس اعتزال عالم كرة القدم للهروب من أزمة دفع الغرامة التي فرضت عليه من قبل "فيفا" لصالح نادي الزمالك.
وكان كهربا أنهى أزمته الشهيرة مع الزمالك ودفع الغرامة المُوقعة عليه في شهر فبراير الماضي والتي تقدر بأكثر من 2 مليون دولار.
وقال كهربا، في تصريحات تلفزيونية، مساء السبت: "كان لدي هدف أن أسدد الغرامة بعد عامين من الآن، وكنت سأشارك بشكل طبيعي في المباريات، لكن حسين لبيب، رئيس الزمالك الحالي، شخصية محترمة، وحدث تقارب في وجهات النظر، وقررت السداد".
وأضاف: "سددت الغرامة في التوقيت المناسب الذي أراده الله، وهو ما وفر عليّ 50 مليون جنيه إضافية، كانت ستدفع في حال تأخري، بسبب ارتفاع سعر الدولار بعد ذلك، فضلت الدفع بعد علمي بأن قيمة الدولار سترتفع، لذلك اشتريت نفسي، حتى أركز في كرة القدم فقط".
وعن سر مماطلته، أشار: "لم تكن لدي النية للدفع من الأساس لشعوري بالظلم في هذه القصة، ومع إطالة أمد التقاضي كنت سأكمل مسيرتي لفترة ثم سأعتزل بعدها كرة القدم".
وأشار كهربا: "عدد من رجال الأعمال ساعدوني بالفعل في دفع الغرامة، حبا في الأهلي وفي شخصي.. دفعت ما يقرب من 70 أو 80% من الغرامة، وهم ساعدوني في باقي المبلغ".
وأردف: "عمر ما الفلوس بتوجعني وأنا شخص نزيه ولا تفرق مع الأموال، وربنا سيعوضني، لو كنت ماطلت حتى أنهي مسيرتي الكروية كانت الغرامة ستسقط، لكن أنا لدي طموح وهو الحصول على كل البطولات مع الأهلي وأصبح أسطورة للنادي".
شيكابالا
وتطرق "كهربا" للحديث عن سر الأزمات بين جمهور الأهلي الدائمة وشيكابالا، نجم الزمالك، قائلا: "أنا زاملت شيكابالا في الملعب والجمهور بيكون عارف إيه اللي يخرج اللاعب المميز عن شعوره، وهو ما كان يحدث دائما معه، ولكن جمهور الأهلي عمره ما يغلط في أحد وهو رد فعل وليس فعل".
وأوضح: "يوجد نظام في الأهلي، الفريق كله يلعب بروح جماعية، ولا يوجد نجم أوحد، كلنا نُساعد بعض لذلك ربنا يكرمنا، لكن في الزمالك يوجد النجم الأوحد، ولكن لا أعرف من هو، لكن عندما كنت موجودًا كنت أنا النجم وليس شيكابالا، ليس غرورًا ولكن ثقة، أنا بأدائي وأرقامي ومساعدتي للفريق كنت أفضل، هو في مكانة وأنا في مكانة أخرى".