"أسبوع فقط" ينقذ كهربا من كارثة كادت تقضي على مستقبله

أنهى محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أزمته مع نادي الزمالك قبل أسبوع واحد فقط.

ودفع كهربا لنادي الزمالك 77 مليون جنيه مصري تقريبا قيمة ما يوازي مليونين و400 ألف دولار أمريكي هي قيمة الغرامة التي أقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم عليه مع الفوائد.

وعُوقب كهربا من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم بهذا المبلغ بسبب فسخ عقده دون سبب عادل والرحيل عن نادي الزمالك عام 2019.

وأعلنت الحكومة المصرية اليوم الأربعاء، تحرير سعر صرف العملات الأجنبية طبقا لآليات السوق ما رفع سعر الدولار الأمريكي في بعض البنوك إلى 44 جنيها مصريا مقابل الدولار الواحد.

وسدد كهربا غرامته لنادي الزمالك بسعر الصرف الرسمي في البنك وقتها ما اضطره لدفع 77 مليون جنيه مصري، ولو تأخرت عملية تسوية الأزمة إلى اليوم لكان اللاعب في وضع لا يحسد عليه إذ سيكون مضطرا لدفع ما يقرب من 100 مليون جنيه مصري.

وحسب تقارير مصرية فإن اللاعب قد وقع شيكات على نفسه لبعض رجال الأعمال من أجل تجميع المبلغ الأول إذا لم يكن يملكه كاملا.

وكانت غرامة اللاعب في البداية ما يوازي 33 مليون جنيه مصري، لكن تأخره في الدفع وتوجهه للتقاضي في الفيفا درجة تلو الأخرى جعل المبلغ يتراكم عليه بالإضافة لإعلان نادي أفيس البرتغالي إفلاسه ما جعل اللاعب مضطرا لدفع المبلغ كاملا وحده.