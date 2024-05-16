فريقان لا يحبهما يورغن كلوب.. ما هما؟

أثار الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي الجدل من جديد وذلك قبل رحيله رسميا عن ملعب "أنفيلد" يوم الأحد المقبل مع انتهاء آخر مباراة لفريقه في البريمرليغ وإسدال الستار على الموسم الحالي.

ويستعد المدرب الذي استمر في منصبه مدربا لليفربول طوال 8 سنوات، لمغادرة فريقه بعدما قرر في يناير الماضي رسميا أن يكون الموسم الحالي هو الأخير له مع الريدز، مبررا قراره بكونه يحتاج إلى الراحة لعام كامل.

وقال كلوب في تصريحات إنه لا يحب فريقين اثنين في إنجلترا وهما مانشستر يونايتد وإيفرتون، مضيفا: "أنا لا أحب مانشستر يونايتد ولا إيفرتون، أود إستخدام كلمات أخرى للتعبير عن ذلك ولكني لا أستطيع أن أقولها لأن الأطفال من الممكن أن يسمعوا هذا التصريح."