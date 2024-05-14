لقطة مؤثرة.. كلوب يودّع ملعب "آنفيلد" (فيديو)

بدا الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، وكأنه وحيدًا ويودّع ملعب "آنفيلد" التاريخي قبل آخر مبارياته مع الفريق الإنجليزي، حيث أعلن رسميًا رحيله نهاية الموسم الجاري.

ومن المقرر أن يرحل يورغن كلوب عن ليفربول هذا الصيف بعد ما يقرب من 9 سنوات في النادي.

وستكون آخر مباراة لكلوب مع ليفربول ضد وولفرهامبتون، يوم الأحد المقبل، في الجولة الـ38 الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو، اليوم الثلاثاء، تم تصوير لكلوب وهو يتجول على العشب في ملعب "آنفيلد" ويلقي النظرة الأخيرة على المدرجات، ويبدو أن إدارة النادي الإعلامية كانت تصور برفقته فيديو وداعي، لعرضه على منصاتها الرسمية قبل أخر مبارياته مع "الريدز".