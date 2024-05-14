لقطة مؤثرة.. كلوب يودّع ملعب "آنفيلد" (فيديو)
بدا الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، وكأنه وحيدًا ويودّع ملعب "آنفيلد" التاريخي قبل آخر مبارياته مع الفريق الإنجليزي، حيث أعلن رسميًا رحيله نهاية الموسم الجاري.
ومن المقرر أن يرحل يورغن كلوب عن ليفربول هذا الصيف بعد ما يقرب من 9 سنوات في النادي.
وستكون آخر مباراة لكلوب مع ليفربول ضد وولفرهامبتون، يوم الأحد المقبل، في الجولة الـ38 الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو، اليوم الثلاثاء، تم تصوير لكلوب وهو يتجول على العشب في ملعب "آنفيلد" ويلقي النظرة الأخيرة على المدرجات، ويبدو أن إدارة النادي الإعلامية كانت تصور برفقته فيديو وداعي، لعرضه على منصاتها الرسمية قبل أخر مبارياته مع "الريدز".
وانتهت فرصة ليفربول في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما أصبح أقصى عدد من النقاط يمكنه الوصول إليه هو 84 نقطة، في الوقت الذي يحتل فيه آرسنال، ومانشستر سيتي، المركزين الأول والثاني برصيد 86 و85 نقطة على الترتيب.
واكتفى "الريدز" في الموسم الأخير لكلوب بالحصول على لقب كأس كاراباو.
وبجانب خسارة البريميرليغ، ودّع ليفربول أيضًا بطولتي الدوري الأوروبي، وكأس الاتحاد الإنجليزي، من الدور ربع النهائي، فيما ضمن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.