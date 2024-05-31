بعد رياض محرز.. لاعب آخر يحرج فلاديمير بيتكوفيتش

رد لاعب لاعب خط الوسط الجزائري فارس شايبي، المحترف في نادي انتراخت فرنكفورت الألماني بطريقة خاصة على استبعاده من قبل البوسني فلاديمير بيتكوفيتش من قائمة منتخب محاربي الصحراء التي تستعد لخوض مباراتي الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم 2026، أمام غينيا يوم 6 يونيو في ملعب نيلسون مانديلا في وهران، ثم ضد أوغندا يوم 10 يونيو في كامبالا.

وأثار استبعاد شايبي من قائمة بيتكوفيتش جدلا كبيرا وتساؤلات حارقة بشأن المعايير التي اعتمدها بيتكوفيتش في اختيار اللاعبين، خصوصا شايبي يملك أرقاما مميزة جدا في "البندسليغا" عندما خاض 28 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع و 6 أهداف أخرى، فضلا عن أدائه المميز في دوري المؤتمر الأوروبي بمشاركته في 7 مباريات أحرز خلالها هدفين أيضا بجانب صناعة 5 أهداف.

ونشر فارس شايبي (25 عاما) صورة له على حسابه الرسمي على "انستغرام" استعرض من خلالها احصائياته المميزة هذا الموسم مع فريقه الألماني في مسابقة "المؤتمر الأوربي" والتي نشرها موقع "صوفاسكور (SOFASCORE) وهو ما بدا واضحا أنها رسالة خاصة تتضمن انتقادات لاذعة ومحرجة للمدرب فلاديمير بيتكوفيتش بعد قرار استبعاده من المنتخب الجزائري.

وتكشف الإحصائيات التي نشرها شايبي حلول في صدارة قائمة أفضل صناع الأهداف في مسابقة المؤتمر الأوربي بخمس تمريرات فضلا عن كونه واحدا من أفضل اللاعبين أصحاب التمريرات المفتاحية في البطولات الأوروبية الخمس الكبرى بحلوله في المركز الخامس بمجموعة 21 مساهمة.