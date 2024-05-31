بعد رياض محرز.. لاعب آخر يحرج فلاديمير بيتكوفيتش
رد لاعب لاعب خط الوسط الجزائري فارس شايبي، المحترف في نادي انتراخت فرنكفورت الألماني بطريقة خاصة على استبعاده من قبل البوسني فلاديمير بيتكوفيتش من قائمة منتخب محاربي الصحراء التي تستعد لخوض مباراتي الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم 2026، أمام غينيا يوم 6 يونيو في ملعب نيلسون مانديلا في وهران، ثم ضد أوغندا يوم 10 يونيو في كامبالا.
وأثار استبعاد شايبي من قائمة بيتكوفيتش جدلا كبيرا وتساؤلات حارقة بشأن المعايير التي اعتمدها بيتكوفيتش في اختيار اللاعبين، خصوصا شايبي يملك أرقاما مميزة جدا في "البندسليغا" عندما خاض 28 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع و 6 أهداف أخرى، فضلا عن أدائه المميز في دوري المؤتمر الأوروبي بمشاركته في 7 مباريات أحرز خلالها هدفين أيضا بجانب صناعة 5 أهداف.
ونشر فارس شايبي (25 عاما) صورة له على حسابه الرسمي على "انستغرام" استعرض من خلالها احصائياته المميزة هذا الموسم مع فريقه الألماني في مسابقة "المؤتمر الأوربي" والتي نشرها موقع "صوفاسكور (SOFASCORE) وهو ما بدا واضحا أنها رسالة خاصة تتضمن انتقادات لاذعة ومحرجة للمدرب فلاديمير بيتكوفيتش بعد قرار استبعاده من المنتخب الجزائري.
وتكشف الإحصائيات التي نشرها شايبي حلول في صدارة قائمة أفضل صناع الأهداف في مسابقة المؤتمر الأوربي بخمس تمريرات فضلا عن كونه واحدا من أفضل اللاعبين أصحاب التمريرات المفتاحية في البطولات الأوروبية الخمس الكبرى بحلوله في المركز الخامس بمجموعة 21 مساهمة.
ويعد فارس شايبي اللاعب الثاني في منتخب الجزائر الذي يتسبب في انتقادات وحرج كبير للمدرب البوسني الذي تم تعيينه في أوائل مارس الماضي على رأس محاربي الصحراء خلفا لجمال بلماضي وذلك بعد أسابيع من الإخفاق الذريع في كأس أمم إفريقيا 2024 في الكاميرون.
وكان رياض محرز لاعب أهلي جدة السعودي، أبدى استغرابه من استبعاده من قائمة المنتخب الجزائري الذي يستعد لمواصلة مشواره في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.
وبعد إعلان قائمة الجزائر لمواجهتي غينيا وأوغندا، غرّد رياض محرز عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، قائلا: "لم أتلق أي اتصال سواء من المدرب أو الاتحاد الجزائري خلال الفترة الماضية".
وأضاف "قررت الغياب عن آخر مباراتين في الدوري السعودي، من أجل الوصول لمعسكر الجزائر في جاهزية كاملة، وذلك لأنني شعرت بآلام في ركبتي".
وتحتل الجزائر صدارة المجموعة السابعة للتصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2026 برصيد 6 نقاط متقدمة على بوتسوانا (3 نقاط).