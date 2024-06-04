كريستيانو رونالدو يُظهر مهاراته في رياضة جديدة (صور)

رونالدو يقضي الآن فترة إجازته بعيدًا عن صفوف نادي النصر، عقب خسارة كأس الملك أمام الهلال، والخروج بموسم صفري.

ونشر رونالدو، عبر حسابه الشخصي بمنصة "إنستغرام"، صورًا وهو يلعب لعبة "البادل".

وحاول رونالدو إظهار مهاراته في لعبة البادل، من خلال الصور التي نشرها.