كريستيانو رونالدو يُظهر مهاراته في رياضة جديدة (صور)
أظهر البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، مهارة جديدة في لعبة غير لعبة كرة القدم.
رونالدو يقضي الآن فترة إجازته بعيدًا عن صفوف نادي النصر، عقب خسارة كأس الملك أمام الهلال، والخروج بموسم صفري.
ونشر رونالدو، عبر حسابه الشخصي بمنصة "إنستغرام"، صورًا وهو يلعب لعبة "البادل".
وحاول رونالدو إظهار مهاراته في لعبة البادل، من خلال الصور التي نشرها.
يذكر أن رونالدو لم يتوج إلا بكأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال على حساب الهلال نفسه، في النهائي بركلات الترجيح.
وسجل رونالدو 50 هدفا في 51 مباراة خلال العام الحالي.
وحصد "الدون" جائزة الحذاء الذهبي للدوري السعودي لموسم 2023 ـ 2024 عندما سجل 35 هدفا مع الفريق، وهو أعلى معدل تهديفي في تاريخ المسابقة، فضلا عن صناعة 11 هدفا.