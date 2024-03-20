"مرض وراثي خطير".. الكشف عن المشكة التي أرعبت كانسيلو

وعقب المباراة أهدى لاعبو برشلونة الفوز لكانسيلو دون الكشف عن أي تفاصيل إضافية حول ماهية المشكلة الخطيرة التي يعاني منها اللاعب.

واكتفى كانسيلو بمنشور عبر إنستغرام كتب خلاله "الأمل والإيمان".

وحسب موندو ديبورتيفو :"خضع كانسيلو يوم السبت لفحوصات لقلبه، حيث كان يعاني أحد أقاربه من مشكلة في القلب، وكان يجب أن تخضع العائلة بالكامل لفحوصات، خوفا من أن يكون الأمر وراثيا".