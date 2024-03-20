"مرض وراثي خطير".. الكشف عن المشكة التي أرعبت كانسيلو
أثار فيرمين لوبيز لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الكثير من الجدل حينما كشف عن "مشكلة خطيرة للغاية" تواجه زميله بالفريق البرتغالي كانسيلو.
وغاب كانسيلو بشكل مفاجئ عن مباراة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد في واندا ميترو بوليتانو.
وحسم برشلونة المباراة بثلاثة أهداف دون رد ليصعد إلى المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني.
وعقب المباراة أهدى لاعبو برشلونة الفوز لكانسيلو دون الكشف عن أي تفاصيل إضافية حول ماهية المشكلة الخطيرة التي يعاني منها اللاعب.
واكتفى كانسيلو بمنشور عبر إنستغرام كتب خلاله "الأمل والإيمان".
وحسب موندو ديبورتيفو :"خضع كانسيلو يوم السبت لفحوصات لقلبه، حيث كان يعاني أحد أقاربه من مشكلة في القلب، وكان يجب أن تخضع العائلة بالكامل لفحوصات، خوفا من أن يكون الأمر وراثيا".
وحسب التقرير، فإن قلب جواو كانسيلو بخير وقد حصل بالفعل على الضوء الأخضر للعب بشكل طبيعي.
ومع انتشار حالات الوفاة بسبب أمراض القلب ومعاناة عدد من اللاعبين من مشاكل مفاجئة على أرض الملعب، أراد برشلونة الاطمئنان تماما على وضعية اللاعب.
ويلعب كانسيلو في برشلونة معارا لمدة موسم واحد من مانشستر سيتي.