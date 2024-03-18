نجم برشلونة يزيد القلق حول حالته برسالة غامضة من كلمتين (صورة)
أثار البرتغالي جواو كانسيلو الجدل حول حالته بكلمتين عبر حسابه في موقع "إنستغرام".
ونشر كانسيلو صورة له وعلق: "العمل والإيمان".
وأثير الجدل حول غياب جواو كانسيلو عن مواجهة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد أمس الأحد، والتي فاز فيها النادي الكتالوني 3/0 في الجولة الـ29 من الدوري الإسباني.
وذكرت تقارير أن كانسيلو لم يسافر مع برشلونة إلى مدريد بسبب مشكلة شخصية كبيرة.
وما زاد من القلق حول حالة كانسيلو أن فيرمين لوبيز، لاعب برشلونة، أهدى الفوز لزميله كانسيلو وقال بعد الفوز على أتلتيكو مدريد: "أهدي الفوز لجواو كانسيلو الذي يعاني من ظروف صعبة في المنزل".
في حين قال تشافي مدرب برشلونة: "كانسيلو فتى حساس للغاية، شخص استثنائي بقلب كبير جدًّا، عدم القدرة على التواجد مع الفريق اليوم أثر عليه كثيرًا".
ويلعب كانسيلو لبرشلونة معارًا من مانشستر سيتي حتى نهاية الموسم وشارك مع النادي الكتالوني في 32 مباراة، سجل فيها أربعة أهداف وصنع أربعة.
وقبل المبارة قالت صحيفة "سبورت" إنه تأكد عدم قدرة جواو كانسيلو،، على اللعب أمام أتلتيكو، وأضافت أن التشخيص الأوَّلي لكانسيلو يؤكد أن اللاعب يعاني من مشاكل في اللياقة البدنية دون ذكر أي تفاصيل أخرى عن طبيعة الإصابة ومدة غيابه عن المباريات.