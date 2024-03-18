نجم برشلونة يزيد القلق حول حالته برسالة غامضة من كلمتين (صورة)

وما زاد من القلق حول حالة كانسيلو أن فيرمين لوبيز، لاعب برشلونة، أهدى الفوز لزميله كانسيلو وقال بعد الفوز على أتلتيكو مدريد: "أهدي الفوز لجواو كانسيلو الذي يعاني من ظروف صعبة في المنزل".

في حين قال تشافي مدرب برشلونة: "كانسيلو فتى حساس للغاية، شخص استثنائي بقلب كبير جدًّا، عدم القدرة على التواجد مع الفريق اليوم أثر عليه كثيرًا".

ويلعب كانسيلو لبرشلونة معارًا من مانشستر سيتي حتى نهاية الموسم وشارك مع النادي الكتالوني في 32 مباراة، سجل فيها أربعة أهداف وصنع أربعة.