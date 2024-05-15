تعليق طريف من غوارديولا على سقوطه بسبب فرصة سون
علّق الإسباني بيب غوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بشكل طريف، على لقطة سقوطه أرضًا، خلال مباراة فريقه ضد توتنهام، أمس السبت.
وسقط غوارديولا على الأرض بعد شعوره بالصدمة خلال هجمة خطيرة لتوتنهام، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، في الدوري الإنجليزي.
وفي الدقيقة 86 تصدّى أورتيغا، حارس مانشستر سيتي، والذي حلَّ بديلاً في الشوط الثاني للحارس المصاب أيدرسون، لهجمة مرتدة من سون، ليشعر غوارديولا بالخضة، ويسقط أرضًا خوفًا من تسجيل توتنهام هدف التعادل.
وقال غوارديولا عن لقطة سقوطه: "لدي مشاكل في الظهر، أعتقد أن تلك الوضعية كانت تشعرني بالراحة أكثر".
وأضاف: "عندما انفرد سون قلت يا إلهي ليس مرة أخرى، ولكن ستيفان قام بتصدٍ مذهل".
وعقب المباراة رفض غوارديولا الاحتفال بفوز فريقه 2-صفر على مضيفه توتنهام هوتسبير ليقترب من حصد اللقب الرابع تواليًا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في إنجاز لا سابق له.
وكان أداء الفريق بعيدًا كل البعد عن المستوى المعهود لسيتي، وكاد أن تتلقى شباكه هدف التعادل في وقت متأخر لولا إنقاذ الحارس البديل ستيفان أورتيجا، قبل أن يسجل إرلينج هالاند هدفه الثاني من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع ليحقق فوزًا غاليًا.
وقال غوارديولا الذي يتصدر فريقه المسابقة بفارق نقطتين عن آرسنال صاحب المركز الثاني قبل الجولة الأخيرة من سباق حسم اللقب: "لقد كنا سعداء في غرفة الملابس، لكن اللاعبين يعرفون أن الأمر لم ينتهِ بعد، وستكون المهمة صعبة يوم الأحد".
وأضاف: "علينا أن نفوز في المباراة لنحقق شيئًا لم يحققه أي فريق من قبل".
وسيستضيف سيتي منافسه وست هام يونايتد، يوم الأحد المقبل، بينما يستضيف آرسنال منافسه إيفرتون، وسيكون الفوز مهمًا لحصد لقب الدوري السادس في 7 مواسم.