تعليق طريف من غوارديولا على سقوطه بسبب فرصة سون

وسقط غوارديولا على الأرض بعد شعوره بالصدمة خلال هجمة خطيرة لتوتنهام، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، في الدوري الإنجليزي.

وفي الدقيقة 86 تصدّى أورتيغا، حارس مانشستر سيتي، والذي حلَّ بديلاً في الشوط الثاني للحارس المصاب أيدرسون، لهجمة مرتدة من سون، ليشعر غوارديولا بالخضة، ويسقط أرضًا خوفًا من تسجيل توتنهام هدف التعادل.

وقال غوارديولا عن لقطة سقوطه: "لدي مشاكل في الظهر، أعتقد أن تلك الوضعية كانت تشعرني بالراحة أكثر".

وأضاف: "عندما انفرد سون قلت يا إلهي ليس مرة أخرى، ولكن ستيفان قام بتصدٍ مذهل".