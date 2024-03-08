الهلال يحقق رقمًا قياسيا تاريخيا متخطيا عمالقة أوروبا

وقلب الهلال تأخره بهدف إلى الفوز بثلاثة، ليحقق أرقامًا تاريخية في سلسلة الفريق الأكثر فوزًا، ليتخطى عددا من أندية عمالقة أوروبا.

وفيما يلي أرقام الهلال التاريخية:

1/ حقق الهلال أطول سلسلة في عدم الخسارة في جميع المسابقات بين الأندية السعودية (35 مباراة).

2/ خلال الموسم الحالي، حقق الهلال أطول سلسلة عدم خسارة في دوري روشن (25 مباراة).

3/ امتلك أطول سلسلة انتصارات متتالية داخل الأرض في الدوري خلال موسم واحد تاريخيًا (11 مباراة).

4/ امتلك الهلال أيضًا خلال هذا الموسم أطول سلسلة عدم خسارة على أرضه في دوري روشن (18 مباراة).

5/ وخارج أرضه، امتلك الهلال أطول سلسلة عدم خسارة في دوري روشن (12 مباراة).

6/ وامتلك أطول سلسلة انتصارات متتالية خارج الأرض في دوري روشن (7 مباريات).

7/ حقق الهلال أطول سلسلة انتصارات في الأندية السعودية في جميع المسابقات تاريخيًا (27 مباراة).

8/ بعد الفوز على الرياض، امتلك أطول سلسلة انتصارات متتالية في الدوري السعودي عبر التاريخ (16 مباراة).

9/ حقق أطول سلسلة عدم خسارة في دوري أبطال آسيا حاليًا (9 مباريات)