"تيفو" مبهر من جماهير الهلال قبل مواجهة الاتحاد (فيديو وصور)

حرصت جماهير نادي الهلال السعودي على استقبال لاعبيها برفع "تيفو" رائع، قبل انطلاق المواجهة المرتقبة أمام الاتحاد، في اللقاء الذي يجمعهما، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا.

وفور دخول لاعبي الهلال أرض الملعب، رفعت جماهير "الزعيم" "التيفو" الذي أظهر شخصا ملثما يحمل شعار الهلال، وكأنه يتوعد لاعبي الاتحاد.

وعلق الحساب الرسمي للهلال على الصور، قائلا: "القوة الزرقاء في المملكة أرينا".