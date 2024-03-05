"تيفو" مبهر من جماهير الهلال قبل مواجهة الاتحاد (فيديو وصور)
حرصت جماهير نادي الهلال السعودي على استقبال لاعبيها برفع "تيفو" رائع، قبل انطلاق المواجهة المرتقبة أمام الاتحاد، في اللقاء الذي يجمعهما، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا.
وفور دخول لاعبي الهلال أرض الملعب، رفعت جماهير "الزعيم" "التيفو" الذي أظهر شخصا ملثما يحمل شعار الهلال، وكأنه يتوعد لاعبي الاتحاد.
وعلق الحساب الرسمي للهلال على الصور، قائلا: "القوة الزرقاء في المملكة أرينا".
وكان الاتحاد قد تأهل إلى دور الـ 8 بعد الفوز على نافباخور الأوزبكي في دور الـ16، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 2-1.
بينما تخطى فريق الهلال عقبة سباهان أصفهان الإيراني، بالفوز عليه 6-2 بمجموع مواجهتي الذهاب والإياب بدور ثمن النهائي.
وكان الهلال قد فاز على الاتحاد بنتيجة (3-1)، مساء يوم الجمعة الماضي، في إطار الجولة 22 من الدوري السعودي.
ومن المنتظر أن تقام جولة الإياب بين الهلال والاتحاد يوم الثلاثاء 12 مارس، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية؛ لحسم المتأهل للدور نصف النهائي.