بعلم مصر.. صلاح وابنته يلعبان في أنفيلد (صور وفيديو)
اصطحب محمد صلاح، نجم ليفربول، ابنته في المباراة الأخيرة للدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي أمام وولفر هامبتون.
وفاز ليفربول على وولفر هامبتون بنتيجة 2-0 في الجولة الأخيرة للدوري الإنجليزي اليوم الأحد على ملعب (آنفيلد).
والتقطت العدسات صورًا لمحمد صلاح وبرفقته ابنته مكة وزوجته وهو يحمل علم مصر.
وظهر محمد صلاح وهو يقوم باللعب في آنفيلد عقب لقاء وولفر هامبتون مع ابنته وسط هتافات الجماهير للنجم المصري.
وأنهى محمد صلاح الموسم الحالي محتلًا المركز السابع في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعدما سجل 18 هدفًا مع ليفربول.
وحقق ليفربول المركز الثالث في ترتيب البريميرليغ هذا الموسم برصيد 82 نقطة بفارق 9 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب الصدارة والذي توج باللقب رسميًا.
وارتبط اسم محمد صلاح بمغادرة أسوار آنفيلد عقب نهاية الموسم الحالي بعد أنباء حول تفاوض أندية سعودية للفوز بخدماته وعلى رأسها نادي الاتحاد.
وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في صيف 2025 ، ولم يعلن اللاعب تجديد عقده مع الريدز.
وأكد رامي عباس وكيل أعمال نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح أن الأخير سيبقى رسميا في الدوري الإنجليزي الممتاز ليدافع عن فريقه.
وأشار إلى أن الأخير سيواصل مع ليفربول حتى نهاية عقده في 30 يونيو من العام المقبل.