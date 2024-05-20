بعلم مصر.. صلاح وابنته يلعبان في أنفيلد (صور وفيديو)

وأنهى محمد صلاح الموسم الحالي محتلًا المركز السابع في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعدما سجل 18 هدفًا مع ليفربول.

وحقق ليفربول المركز الثالث في ترتيب البريميرليغ هذا الموسم برصيد 82 نقطة بفارق 9 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب الصدارة والذي توج باللقب رسميًا.

وارتبط اسم محمد صلاح بمغادرة أسوار آنفيلد عقب نهاية الموسم الحالي بعد أنباء حول تفاوض أندية سعودية للفوز بخدماته وعلى رأسها نادي الاتحاد.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في صيف 2025 ، ولم يعلن اللاعب تجديد عقده مع الريدز.