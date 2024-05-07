فرينكي دي يونغ يحبط خطط ميركاتو برشلونة

جدد الهولندي فرينكي دي يونغ لاعب خط وسط نادي برشلونة رفضه مغادرة ناديه في أعقاب الموسم الحالي وذلك في ضوء رغبة الفريق الكتالوني التفريط فيه قبل عامين من نهاية عقده.

ويرتبط النجم السابق لنادي أياكس أمستردام بعقد يمتد حتى يونيو 2026 مع برشلونة، لكن الأخير يدرس بيعه خلال الميركاتو الصيفي القادم، بعد أن فشل في تحقيق ذلك الموسم الماضي، وذلك رغم العروض الكثيرة وفي مقدمتها عروض توتنهام وتشيلسي ومانشستر يونايتد الإنجليزية .

وتعمل إدارة البارسا على التفريط في دي يونغ الذي انتهى موسمه بعد التعرض للإصابة في مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد في أبريل الماضي، وذلك من اجل تحديد "سقف الرواتب" وتحقيق معادلة في الموازنة المالية، لكن اللاعب البالغ من العمر 26 عاما يرفض حتى الآن فكرة الرحيل عن ملعب "كامب نو".

وربطت بعض التقارير إسم دي يونغ، الذي قد يغيب تشكيلة منتخب هولندا في "يورو 2024"، بالانضمام إلى مانشستر يونايتد وذلك في ظل وجود الفني الهولندي إيريك تين هاغ مدربه السابق في أياكس أمستردام، لكن تلك المحاولات باءت بالفشل أمام تمسك اللاعب بالبقاء.