تشخيص إصابة دي يونغ ومدة غيابه عن برشلونة
كشفت تقارير صحفية عن تشخيص الإصابة التي تعرَّض لها الهولندي فيرنكي دي يونغ، نجم برشلونة، في مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، مساء الأحد، في الدوري الإسباني.
وحقق ريال مدريد فوزًا مثيرًا في اللحظات الأخيرة، أمامَ نظيره برشلونة، بنتيجة 3/2، في إطار منافسات الدوري الإسباني.
وواجَه ريال مدريد نظيره برشلونة، في إطار منافسات الجولة الـ32، على ملعب "سانتياغو برنابيو".
وتعرَّض دي يونغ، لإصابة قوية في الكاحل، بعد التحامِه مع فيدي فالفيردي، لاعب ريال مدريد، في كرة مشتركة.
ووفقًا لِما ذكره الصحفي الإسباني بجريدة "سبورت"، خوانمارتي، اليوم الاثنين، فإن الفحوصات الطبية أظهرت إصابة دي يونغ بالتواء في القدم من الدرجة الثانية، لذا انتهى الموسم بالنسبة له، إذ سيغيب لمدة 5 أسابيع تقريبًا، ويسعى لأن يكون جاهزًا للمشاركة مع منتخب بلاده في بطولة يورو 2024، التي ستقام في ألمانيا".
ولم يستطع دي يونغ، استكمال المباراة، وغادر قبل نهاية الشوط الأول، وشارك بيدري بدلًا منه.
وكان دي يونغ أصيب خلال مباراة أتلتيك بلباو بالتواء في شهر مارس الماضي، واحتاج للغياب عن الملاعب لمدة 10 أيام للتعافي من الإصابة.
برشلونة، بعد خسارة الأمس تجمَّد رصيدُه عند النقطة الـ70، في المركز الثاني من ترتيب الليغا، وبفارق 11 نقطة عن ريال مدريد المتصدر.