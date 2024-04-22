تشخيص إصابة دي يونغ ومدة غيابه عن برشلونة

كشفت تقارير صحفية عن تشخيص الإصابة التي تعرَّض لها الهولندي فيرنكي دي يونغ، نجم برشلونة، في مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، مساء الأحد، في الدوري الإسباني.

وحقق ريال مدريد فوزًا مثيرًا في اللحظات الأخيرة، أمامَ نظيره برشلونة، بنتيجة 3/2، في إطار منافسات الدوري الإسباني.

وواجَه ريال مدريد نظيره برشلونة، في إطار منافسات الجولة الـ32، على ملعب "سانتياغو برنابيو".