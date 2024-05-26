لؤي ناظر يكشف حقيقة تراجعه عن الترشح لرئاسة الاتحاد السعودي

كشف المرشح لرئاسة نادي الاتحاد السعودي لؤي ناظر حقيقة تراجعه عن التقدم بأوراق ترشيحه في الانتخابات المقبلة لخلافة أنمار الحائلي.

وكان ناظر أعلن رسميًّا عبر حسابه على منصة "إكس"، أنه قرر الترشح لرئاسة نادي الاتحاد، في الانتخابات المقبلة.

ويحظى لؤي ناظر بدعم كبير من جانب جماهير الاتحاد، بالإضافة إلى أنمار الحائلي الرئيس الحالي للعميد، ونائبه أحمد كعكي، بعدما أعلن الثنائي بشكل رسمي دعمه.

وقال لؤي ناظر في تصريحات لصحيفة "الجزيرة" السعودية، اليوم الأحد، إنه يواصل العمل على جميع الملفات المتعلقة برئاسة نادي الاتحاد، مؤكدًا بأنه غير صحيح ما تردد بأنه تراجع عن رئاسة "العميد".

وأوضح أنه يعمل ليلَ نهارَ من أجل جماهير الاتحاد.