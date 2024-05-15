صدمة لؤي ناظر.. تحول كبير في انتخابات الاتحاد السعودي

أكدت مصادر إخبارية مقربة من نادي الاتحاد السعودي أن أنمار الحائلي الرئيس الحالي سيستمر في منصبه خلال الفترة الحالية، وسيُكلَّف بتشكيل مجلس إدارة جديد، وذلك بعد أن كان الاعتقاد سائدا أن يترشح لؤي ناظر لانتخابات النادي المقررة في الأشهر المقبلة.

وفجّر الإعلامي محمد البكيري مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أعلن عبر حسابة على منصات التواصل الاجتماعي أن أنمار الحائلي سيكون الرئيس القادم لنادي الاتحاد .

وغرّد البكيري على منصو "إكس" قائلاً : "حسب مصادري لؤي ناظر‬⁩ لن يترشح لرئاسة نادي ⁧‫الاتحاد‬⁩ وأنمار الحايلي‬⁩ سيستمر رئيسا للنادي، وسيشرع في تشكيل مجلس إدارة جديد".

وفي وقت سابق أعلن أنمار الحائلي، رئيس نادي الاتحاد السعودي، عدم ترشحه في انتخابات النادي المقبلة، متخليًا عن منصبه لصالح لؤي ناظر، الذي أعلن ترشحه لمنصب رئيس لنادي الاتحاد.