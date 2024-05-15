الهلال يتخذ نفس قرار النصر السعودي تجاه نجم مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية أن نادي الهلال السعودي اتخذ نفس قرار نظيره النصر بالانسحاب من مفاوضات التعاقد مع البرازيلي كاسيميرو، نجم مانشستر يونايتد، إلا أنه لا يزال هدفاً لبعض أندية دوري روشن للمحترفين.

وكشف الصحفي الإيطالي رودى غاليتي، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن ناديي الهلال والنصر قررا الانسحاب من مفاوضات لاعب مانشستر يونايتد، مشددا أنهم لم يعودا في السباق.

وأشار إلى أنه حتى الآن لا يزال أبرز أندية الدورى السعودي، مثل الأهلي والقادسية مهتمين بكسب خدمات كاسيميرو في الميركاتو الصيفي المقبل.