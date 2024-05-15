الهلال يتخذ نفس قرار النصر السعودي تجاه نجم مانشستر يونايتد
كشفت تقارير صحفية أن نادي الهلال السعودي اتخذ نفس قرار نظيره النصر بالانسحاب من مفاوضات التعاقد مع البرازيلي كاسيميرو، نجم مانشستر يونايتد، إلا أنه لا يزال هدفاً لبعض أندية دوري روشن للمحترفين.
وكشف الصحفي الإيطالي رودى غاليتي، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن ناديي الهلال والنصر قررا الانسحاب من مفاوضات لاعب مانشستر يونايتد، مشددا أنهم لم يعودا في السباق.
وأشار إلى أنه حتى الآن لا يزال أبرز أندية الدورى السعودي، مثل الأهلي والقادسية مهتمين بكسب خدمات كاسيميرو في الميركاتو الصيفي المقبل.
وذكر موقع "Team talk" سابقاً أن مسؤولي مانشستر يونايتد يعملون على بيع عقد كاسيميرو هذا الصيف، إذ يتطلعون إلى الحصول على نحو 35 مليون يورو مقابل بيع عقده.
وانضم كاسيميرو، البالغ من العمر 32 عامًا، والذي يلعب في مركز الوسط الدفاعي، لنادى مانشستر يونايتد في أغسطس 2022، قادمًا من ريال مدريد، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 30 مليون يورو.
ويمر نجم ريال مدريد السابق، بواحدة من أصعب اللحظات في مسيرته بسبب الانتقادات الحادة التي يتعرض لها في الفترة الأخيرة، وتحديدًا بعد الخسارة من كريستال بالاس (0-4) في الدوري الإنجليزي الممتاز.