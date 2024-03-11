فابرزيو رومانو: براهيم دياز اختار تمثيل المغرب

وتسمح قوانين "فيفا" لأي لاعب لم يخض أكثر من 3 مباريات مع المنتخب الأول لبلده بالتحول لتمثيل بلد آخر وهو ما جعله يرتبط بمنتخب المغرب.

وولد إبراهيم دياز في مدينة مالقا الإسبانية في الـ3 من أغسطس 1999، لأب مغربي وأم إسبانية وشارك للمرة الأولى مع منتخب إسبانيا للناشئين في سن الـ 16، وذلك في بطولة أوروبا تحت 17 سنة عام 2016.

وبدأ اللاعب مسيرته الكروية في نادي ملقا ضمن فئة الشباب، ثم انتقل إلى مانشستر سيتي، ومنه إلى ريال مدريد الإسباني، ولعب بين 2020 و2023 مع الميلان الإيطالي قبل العودة إلى الفريق الملكي العام الماضي.

وكان الاتحاد المغربي لكرة القدم عقد أكثر من جلسة مع حاشية دياز من أجل إقناعه بتمثيل المغرب، لكن يبدو أنه سيتم استدعاؤه لتمثيل إسبانيا كما حدث مع لامين يامال.