فابرزيو رومانو: براهيم دياز اختار تمثيل المغرب
كشف الإعلامي الإيطالي فابرزيو رومانو، أن براهيم دياز نجم نادي ريال مدريد الإسباني، استقر على تمثيل منتخب المغرب، وليس المنتخب الإسباني.
إبراهيم دياز لاعب إسباني من أصول مغربية، لكنه لم يلعب بقميص "اللاروخا" إلا مباراة وحيدة ضد ليتوانيا، في يونيو 2021، ولم ينضم بعدها إلى المنتخب الإسباني.
وقال رومانو في تغريدة عبر حسابه منصة "إكس"، مساء الأحد: "براهيم دياز سيلعب لمنتخب المغرب وليس لإسبانيا. وقد تم اتخاذ القرار، ومن المتوقع أن يصبح رسميًا قريبًا".
وأضاف: "تم إبلاغ الاتحاد المغربي الليلة بموافقة دياز على تمثيل أسود الأطلسي".
وتسمح قوانين "فيفا" لأي لاعب لم يخض أكثر من 3 مباريات مع المنتخب الأول لبلده بالتحول لتمثيل بلد آخر وهو ما جعله يرتبط بمنتخب المغرب.
وولد إبراهيم دياز في مدينة مالقا الإسبانية في الـ3 من أغسطس 1999، لأب مغربي وأم إسبانية وشارك للمرة الأولى مع منتخب إسبانيا للناشئين في سن الـ 16، وذلك في بطولة أوروبا تحت 17 سنة عام 2016.
وبدأ اللاعب مسيرته الكروية في نادي ملقا ضمن فئة الشباب، ثم انتقل إلى مانشستر سيتي، ومنه إلى ريال مدريد الإسباني، ولعب بين 2020 و2023 مع الميلان الإيطالي قبل العودة إلى الفريق الملكي العام الماضي.
وكان الاتحاد المغربي لكرة القدم عقد أكثر من جلسة مع حاشية دياز من أجل إقناعه بتمثيل المغرب، لكن يبدو أنه سيتم استدعاؤه لتمثيل إسبانيا كما حدث مع لامين يامال.