كم بلغت سرعة براهيم دياز في هدفه ضد أتلتيكو مدريد؟

وأحرز دياز الهدف الخامس لريال مدريد في شباك أتلتيكو خلال مباراة الفريقين في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني قرب نهاية الشوط الإضافي الثاني؛ ليحقق ريال مدريد الفوز 5-3.

ووفقًا لشبكة (laSextaTV) فإن براهيم دياز حقق سرعة قصوى بلغت 33.6 كم/ساعة في هدفه ضد أتلتيكو.

وبعد تقدّم ريال مدريد بالهدف الرابع في الوقت الإضافي، طلب دييغو سيميوني من حارسه يان أوبلاك التقدم خلال تنفيذ رمية تماس بالقرب من مرمى ريال مدريد، لكن دفاع ريال مدريد شتت الكرة بعيدا عن منطقة الجزاء وبالقرب من يان أوبلاك، الذي تفاجأ بانطلاقة براهيم دياز؛ إذ لحق به وانطلق بالكرة وسددها في المرمى الخالي تماما.

وأظهر مهاجم ريال مدريد الشاب قدرة فائقة في الركض، وكانت تلك القدرة سببا في إنهاء المباراة تماما لصالح ريال مدريد.