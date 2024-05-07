10 أسماء أوروبية قد تستفيد منها الجزائر في تجديد دمائها

تعد الملاعب الأوروبية منجم ذهب للكثير من المنتخبات؛ نظرًا للقدر الكبير الذي تخرجه من مواهب من جنسيات مختلفة.

ومؤخرًا اتجهت المنتخبات العربية للتنقيب عن مواهبهم المدفونة هناك، والتي تحمل جنسيتين مختلفتين سعيًا إلى تحسين وضع الفريق القومي.

من تلك المنتخبات المنتخب الجزائري، الذي يملك عدة أسماء تستطيع حقًا أن تفيده، دعونا نستعرض أبرزهم فيما يلي:

ريان شرقي

نجم فريق ليون الذي لم يمثل المنتخب الفرنسي الأول بعد، لديه الفرصة لتمثيل المنتخب الجزائري، فهو حتى الآن لم يلعب لصالح الفريق الأول للديوك.

شرقي لعب لكافة الفئات السنية للمنتخب الفرنسي، كما مثل الفريق الأولمبي لهم مرتين ومن المرجح أن يلعب الأولمبياد معهم.

لكن حتى الآن فرصته في تمثيل محاربي الصحراء لم تنته بعد.